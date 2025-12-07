Teuber: Herkunft entscheidet zu oft über Schulerfolg

Von Kita bis KI: Bildungsminister Sven Teuber stellte sich in Biersdorf Fragen und Kritik von Eltern, Schülern und Lehrern. Dabei räumte er auch Defizite im rheinland-pfälzischen Schulsystem ein - und stellte seine Lösungsansätze vor.
Lesezeit 3 Minuten
Bildungspolitik ist das Topthema im bevorstehenden Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. Dass die Situation an den Schulen und Kitas auch im Kreis Altenkirchen auf großes Interesse stößt, wurde nun in Biersdorf greifbar. Die heimische Bundestagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hatte in den Bürgersaal eingeladen.