Bildungsminister in Biersdorf Teuber: Herkunft entscheidet zu oft über Schulerfolg Daniel-D. Pirker 07.12.2025, 12:00 Uhr

i Die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler hatte den rheinland-pfälzischen Bildungsminister nach Biersdorf in den Bürgersaal eingeladen. Daniel-D. Pirker

Von Kita bis KI: Bildungsminister Sven Teuber stellte sich in Biersdorf Fragen und Kritik von Eltern, Schülern und Lehrern. Dabei räumte er auch Defizite im rheinland-pfälzischen Schulsystem ein - und stellte seine Lösungsansätze vor.

Bildungspolitik ist das Topthema im bevorstehenden Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. Dass die Situation an den Schulen und Kitas auch im Kreis Altenkirchen auf großes Interesse stößt, wurde nun in Biersdorf greifbar. Die heimische Bundestagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hatte in den Bürgersaal eingeladen.







