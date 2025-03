Tempo-30-Schilder für mehr Sicherheit am Spielplatz

Vier Jahre hat die Einrichtung der Verkehrsberuhigung um den Ingelbacher Spielplatz gedauert, nun sind die Tempo-30-Schilder endlich aufgestellt. Anwohnerin Barbara Eibl regte die Maßnahme bereits im Jahr 2021 an. Aber wie kam es zu der Verzögerung?

Nach jahrelangem Hin- und Her sind nun die Tempo-30-Schilder um den Spielplatz in der kleinen Ortsgemeinde Ingelbach endlich aufgestellt. Laut Verbandsgemeindeverwaltung erfolgte die Aufstellung am 24. Februar. Unsere Zeitung hatte im Januar 2025 darüber berichtet, dass Anwohnerin Barbara Eibl bereits im September 2021 eine Verkehrsberuhigung um den örtlichen Spielplatz vorgeschlagen hatte.

Mit Erleichterung und Freude hat Anwohnerin Barbara Eibl zur Kenntnis genommen, dass die Idee zur Verkehrsberuhigung, die sie bereits vor vier Jahren vorgeschlagen hat, endlich umgesetzt wurde. Sie hatte sich um die Sicherheit der Kinder gesorgt, die den Spielplatz nutzen. Denn an dem Spielplatz führen drei Straßen – Mühlenweg, Gartenstraße und Mittelstraße – vorbei, diese würden oft als Durchgangsstraße von Autofahrern aus den Nachbargemeinden genutzt. Zudem fehlen Gehwege am Spielplatz.

i Im Jahr 2018 wurde der Spielplatz In Ingelbach neugestaltet. Hier führen drei Straßen vorbei: Mühlenweg, Gartenstraße und Mittelstraße. Diese werden oft als Durchgangsstraßen von Autofahrern aus den Nachbargemeinden genutzt. Annika Stock

„Die entstandenen Verzögerungen sind für die Bevölkerung natürlich nicht nachvollziehbar. Unser Anspruch ist es natürlich, stets eine zeitnahe Abwicklung aller Angelegenheiten zu gewährleisten. Leider entstehen, insbesondere im Bereich der Ordnungsverwaltung, durch dringliche Vorgänge im Bereich der Gefahrenabwehr, Termin- und Fristsachen sowie das abzuwickelnde Tagesgeschäft Verzögerungen in Projekten wie diesem“, betont Sonja Hackbeil von der VG Altenkirchen-Flammersfeld auf Nachfrage unserer Zeitung, wie die Verwaltung die Maßnahme im Nachgang bewertet.

„Aufgrund von unerwarteten personellen Engpässen kam es in dem betreffenden Zeitraum leider zu einer verzögerten Bearbeitung im Bereich unserer Ordnungsverwaltung. Davon war auch der hier angesprochene Sachverhalt betroffen, sodass die erforderlichen, aufeinander aufbauenden Schritte nicht in der gewohnten Art und Weise sowie Geschwindigkeit abgearbeitet werden konnten. Durch ergriffene personelle Maßnahmen hoffen wir, solche Herausforderungen zukünftig besser abfedern zu können“, äußert sich die VG weiterhin bezüglich der Verzögerung.