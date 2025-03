Tempo 30 ausgebremst: Es bleibt so auf Daadens Straßen

Für drei Stellen in der Stadt Daaden hat die FDP-Fraktion vor gut fünf Monaten eine Überprüfung von Tempo-30-Zonen beantragt. Einmal für die Austraße, da diese aufgrund des Weges zu den anliegenden Ärzten stark frequentiert und dort häufig schnell gefahren werde. Dann für die Oberdreisbacher Straße und den Hopfengarten. Dort komme es häufig zu schnellem Fahren, was die Sicherheit der Anwohner sowie insbesondere der Kinder gefährde.

In einem dritten Punkt ging es der FDP um die Grundschule Daaden. Dort beträgt die maximal zugelassene Geschwindigkeit derzeit 30 Stundenkilometer, was die Liberalen „während der Schulzeit als sinnvolle Lösung“ ansehen. Allerdings führe diese Regelung außerhalb der Schulzeiten einer unnötigen Behinderung des Verkehrsflusses. Der Vorschlag der FDP: Das Tempolimit von 30 Stundenkilometer auf eine Zeitspanne von 7 bis 17 Uhr zu begrenzen.

In der Austraße liegt Durchschnittsgeschwindigkeit bei 36 km/h

In der Austraße hat die Stadt Daaden daraufhin Ende des vergangenen Jahres für gut einen Monat die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen. Das Ergebnis: Ein Großteil der Fahrer (85 Prozent) sind mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 36 Stundenkilometern durch die Straße gefahren. Das reicht nicht, um für diese Straße eine Tempo-30-Zone einzurichten, denn es bestehe keine sogenannte „qualifizierte Gefahrenlage“. Die Verwaltung berücksichtigt dabei die gesteigerte Verkehrsbelastung im Bereich Austraße durch die Nutzung der Arztpraxis. Es könnte eine Anordnung zum Schutz der Anwohner vor Lärm und Abgasen erlassen werden, doch bei einer Differenz von 6 Stundenkilometern gäbe es bei einer Tempo-30-Zone keine signifikanten Unterschiede.

In der Oberdreisbacher Straße und im Hopfengarten sind die Autofahrer sogar noch langsamer unterwegs gewesen. Im Zeitraum vom 18. Februar bis 3. März ist gemessen worden. Bei 85 Prozent der Fahrer kam eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 19 Stundenkilometer heraus. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 28 Stundenkilometer. Jürgen Weber (FDP) muss selbst zugeben, dass die Messwerte eher niedrig ausfallen. Er mahnt aber an, dass die Messanlage wohl kurz vor dem Kreuzungsbereich aufgestellt worden seien, wo die Geschwindigkeiten eher niedrig seien.

Auch bei der Grundschule soll es so bleiben wie es ist

Zur aktuell durchgängigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern an der Grundschule in der Hachenburger Straße hat die Verwaltung Folgendes zu sagen: Eine Regelung, so wie sie die FDP-Fraktion beantragt, sei durchaus denkbar, „jedoch würde das zur Folge haben, dass dann eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h – außerhalb des Zeitfensters – gelten würde“. Und da Messungen im vergangenen Jahr ergeben hätten, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 51 Stundenkilometern liege, werde von einer Deregulierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit abgeraten.

i An der Grundschule in Daaden gilt aktuell durchgehend Tempo 30. Und das will die Mehrheit im Bau- und Umwltauschuss so beibehalten. Thomas Leurs

Rainer Gerhardus (SPD) wundert sich darüber, warum gerade die Austraße und die Oberdreisbacher Straße für die Messungen rausgepickt wurden. „Das sind ja die Straßen, in denen nicht so schnell gefahren wird“, sagt er. Das löse nicht das Problem im gesamten Ortsbereich. Denn grundsätzlich hält Gerhardus Tempo 30 auf den Straßen in Daaden für sinnvoll. Martin Haubrich (FDP) sagt dazu, die Ergebnisse würden zeigen, dass man überhaupt nichts ändern muss. Der FDP-Antrag als Vorschlag in den Stadtrat einzubringen, wurde mehrheitlich von den Ausschussmitgliedern abgelehnt.

Seit Tempo 30 weniger Lärm in Hachenburger Straße

Auch bei der Hachenburger Straße an der Grundschule sehen die Ausschussmitglieder keinen Grund, etwas zu ändern. So habe sich laut Verwaltung seit der Begrenzung auf 30 Stundenkilometer der positive Nebeneffekt ergeben, dass der Verkehrslärm reduziert wurde. Und wie laut es an der Hachenburger Straße werden kann, könne Hannelore Dommus (SPD) bestätigen. Sie habe dort 20 Jahre lang gelebt, wie sie auf der Sitzung sagt. Walter Strunk will ebenfalls bei der aktuellen Geschwindigkeitsbegrenzung bleiben. „Auch tagsüber wird doch schnell gefahren“, sagt der Stadtbürgermeister. Dort sei sogar ein Spitzenwert von 158 Stundenkilometer gemessen worden.