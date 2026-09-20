Ganz Betzdorf im Lauffieber Teilnehmerrekord beim 13. Westerwälder Firmenlauf Frank Steinseifer 20.09.2026, 20:51 Uhr

i Läuferinnen und Läufer so weit das Auge reicht – ein solches Bild hat es auf der Wilhelmstraße noch nie gegeben... Frank Steinseifer

750 Schülerinnen und Schülern sowie 900 Firmenläufern, zudem viele Zuschauer dicht gedrängt an der Strecke in der Wilhelmstraße. Bürgermeister Johannes Behner, der mit der Nummer 1 startete, zog ein zufriedenes Fazit: „Absolut top!“

Was für ein Fest. Ganz Betzdorf war am Freitagabend bei der 13. Auflage des Westerwälder Firmenlaufs im Lauffieber. Erstmals war der Firmenlauf im Zentrum von Betzdorf ausverkauft. Mit 1.750 Anmeldungen lautete die Nachricht vom Organisationsteam des Ausdauer-Shops schon Tage vor dem Großevent: „Nichts geht mehr!







Artikel teilen

Artikel teilen