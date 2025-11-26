Teil der Marktstraße wird mehrere Stunden lang gesperrt

Vor fast genau einem Jahr war die untere Marktstraße in Wissen schon einmal gesperrt. Jetzt steht dies wiederum bevor, allerdings weniger lange als damals.

Anfang kommender Woche werden sich viele Autofahrer in Wissen auf eine Straßensperrung und innerstädtische Umleitungen einstellen müssen. Grund: Ein Teil der Marktstraße wird wegen Brückenarbeiten rund 14 Stunden lang für den Verkehr gesperrt.

Genauer gesagt handelt es ich um

dringend erforderliche Reparaturarbeiten an der Bahnunterführung zwischen der großen Ampelkreuzung (B62) und dem Kreisverkehr „Wissener Ei“.