Kripo in Betzdorf ermittelt
Technischer Defekt führte wohl zu Brand in Kettenhausen
Am 14. Juli wurden gegen 18.15 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte in die Hauptstraße nach Kettenhausen alarmiert. Das Stichwort lautet
Am 14. Juli wurden gegen 18.15 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte in die Hauptstraße nach Kettenhausen alarmiert. Das Stichwort lautete „Wohnungsbrand“.
Sebastian Oettgen

Nach einem Brand in der Hauptstraße in Kettenhausen am Dienstagabend, 14. Juli, ermittelt die Kriminalpolizei Betzdorf weiterhin zur Brandursache. Bei dem Brand in einem Einfamilienhaus dürfte ein technischer Defekt wohl die Ursache gewesen sein.

Lesezeit 1 Minute
Am 14. Juli wurden 40 Feuerwehrkräfte um 18.15 Uhr nach Kettenhausen in die Hauptstraße zu einem Brand in einem Einfamilienhaus alarmiert. Der 90-minütige Einsatz stellte sich zum Glück als unkompliziert für die Einsatzkräfte heraus, da sich der Brand und das Brandgut auf ein Zimmer des Hauses beschränkten.
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