Nach einem Brand in der Hauptstraße in Kettenhausen am Dienstagabend, 14. Juli, ermittelt die Kriminalpolizei Betzdorf weiterhin zur Brandursache. Bei dem Brand in einem Einfamilienhaus dürfte ein technischer Defekt wohl die Ursache gewesen sein.
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Am 14. Juli wurden 40 Feuerwehrkräfte um 18.15 Uhr nach Kettenhausen in die Hauptstraße zu einem Brand in einem Einfamilienhaus alarmiert. Der 90-minütige Einsatz stellte sich zum Glück als unkompliziert für die Einsatzkräfte heraus, da sich der Brand und das Brandgut auf ein Zimmer des Hauses beschränkten.