Seit 75 Jahren werden in Wissen der Schläger geschwungen und Bälle über das Netz geschlagen. Dieses Jubiläum wird am Samstag gebührend gefeiert.

Der Tennisclub Grün-Weiss Wissen feiert an diesem Samstag sein 75-jähriges Bestehen. Dazu hat der Verein ein hochwertiges Programm auf die Beine gestellt.

„Ich freue mich sehr auf diesen Tag“, sagt Vereinspräsident Christoph Schell, der selbst einige Jahre in Deutschlands höchster Tennislieger den Schläger schwang und viele namhafte Protagonisten kennt. Schell legt aber vor allem den Fokus auf die Vergangenheit des Wissener Vereins, der in seiner Geschichte unter anderem vor 50 Jahren Rheinlandmeister wurde, weitere beachtliche Erfolge verbuchen konnte und auch viele bekannte Spieler hervorbrachte.

Dem Klub etwas zurückgeben wollen

„Eberhard Holschbach war zum einen als Lehrer hier in Wissen sehr beliebt, zum anderen hat er den Verein maßgeblich geprägt“, lobt der mittlerweile pensionierte Schuldirektor für die gymnasiale Oberstufe seinen Vorgänger, der vor drei Jahren aus Altersgründen die Vereinsführung an den mittlerweile 68-Jährigen übergab. „Er hat sehr viel für diesen Klub getan, und ich würde mich sehr freuen, wenn er am Samstag kommen und dabei sein würde“, so Schell. Er selbst habe etwas zurückgeben wollen, deshalb habe er die Vereinsführung übernommen.

i Der TC Grün-Weiss Wissen blickt auf eine 75-jährige Vereinsgeschichte mit zahlreichen Erfolgen zurück. So wurde die Mannschaft mit Reinhard Paulsen, Rüdiger Fuchs, Eberhard Holschbach, Karl-Ernst Stosch, Wolf-Dieter Wenzel und Horst Vetter (von links) vor 50 Jahren Rheinlandmeister. Foto aus einem Zeitungsartikel (Autor unbekannt) Repro: Thomas Hoffmann Thomas Hoffmann/Repro. Thomas Hoffmann

„Schon als Kind habe ich hier auf der Bornscheid zugeschaut, wenn Tennis gespielt wurde, und ich hatte nichts sehnlicher als den Wunsch, hier selbst einmal zu spielen“, erinnert er sich. Dieser Wunsch ging in Erfüllung. Aber nach relativ kurzer Zeit in der Wissener Mannschaft wechselte er als Student nach Bonn, wo er unter anderem Sportwissenschaften studierte und später sogar als Tennistrainer der Bundestagsmannschaft tätig war.

„Wir haben hier ein tolles Team, viele packen mit an, und es gibt immer einiges zu tun.“

Vereinspräsident Christoph Schell

Trotz der damit verbundenen Erfolge dachte Schell immer wieder an seine Wurzeln. Aber erst nach einer langen Karriere vor allem als Lehrer und nach der Rückkehr in seinen Geburtsort Wendlingen fand er Zeit, sich wieder aktiv im Tennisclub Grün-Weiss einzubringen. Schell lobt seine Mitstreiter: „Wir haben hier ein tolles Team, viele packen mit an, und es gibt immer einiges zu tun“, sagt er auch mit Blick auf den Jubiläumstag. Dieser wird um 14 Uhr eröffnet und wartet mit einem abwechslungsreichen Programm auf.

So wird beispielsweise der aktuelle Weltmeister der Herren in der Seniorenklasse, Tom Coulton, nach Wissen kommen, Jan Gunnarson, mit dem Schell ebenfalls befreundet ist, musste aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen. Dennoch erwartet der Klub viele namhafte und hervorragenden Tennisspieler (unter anderem den Betzdorfer Lokalmatador Jürgen Vogel), mit denen sich Klubmitglieder in freundschaftlichen Duellen messen können. Es wird Showkämpfe geben, kurze Reden und ein gemeinsames anschließendes Grillen. „Der Teamgeist steht im Vordergrund“, sagt Schell, der sich darüber freuen würde, wenn alle jetzigen und ehemaligen Mitglieder und alle ehemaligen Funktionsträger des Vereins zu der Feier kommen würden: „Sie sind herzlich eingeladen“, so Schell abschließend.