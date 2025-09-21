Sportevent in Betzdorf Tausende Sportler beim Westerwälder Firmenlauf dabei Gaby Wertebach 21.09.2025, 14:54 Uhr

i Beim Westerwälder Firmenlauf in Betzdorf sind in diesem Jahr mehr als 1300 Läuferinnen und Läufer am Start gewesen. Thomas Leurs

Zum 12. Mal hat der Westerwälder Firmenlauf in Betzdorf stattgefunden. Mehr als 1300 Läuferinnen und Läufer sind dieses Jahr am Start gewesen. Ebenso wie 800 Schülerinnen und Schüler. Die Polizei Betzdorf glänzt mit Bestzeiten.

Lange stand der 12. Westerwälder Firmenlauf vor dem Aus. Dank des Engagements des Ausdauer-Shops Betzdorf, der Stadt Betzdorf mit Bürgermeister Johannes Behner und der großzügigen Unterstützung von Sponsoren fand der Lauf am 19. September wie geplant statt.







