„Bares für Rares“-Star war da Tausende Besucher beim 57. Wissener Jahrmarkt Thomas Hoffmann 28.09.2026, 06:00 Uhr

i Tausende Besucher fanden sich am Wochendende zum 57. Jahrmarkt in Wissen ein, der mit vielen Attraktionen aufwartete und bei dem Hunderte von Helferinnen und Helfern für den guten Zweck im Einsatz waren. Thomas Hoffmann

Tausende Besucher, Livemusik, duftende Marktstände – und ein prominenter Gast, der mitten im Getümmel für Begeisterung sorgte. Zwei Tage voller Tradition, Engagement und Überraschungen, die zusammen Hoffnung säen.

Tausende Besucher strömten am Wochenende zum 57. Wissener Jahrmarkt. Dass bereits am Samstagmorgen der Platz des Wissener Jahrmarktes von vielen Gästen besucht wurde, lag sicherlich auch an dem Schirmherrn. Mit dem aus der Sendung „Bares für Rares“ bekannten Antiquitätenhändler Julian Schmitz-Avila konnte Jahrmarktchef Johannes Bender einmal mehr einen sehr sympathischen Menschen gewinnen, der sich mitten unter die Besucher begab.







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