Polizei verhaftet 66-Jährigen Tatverdächtiger stellt sich nach Bluttat in Betzdorf 27.09.2025, 22:37 Uhr

i An diesem Tatort in Betzdorf-Bruche hat sich am Freitagmorgen die Gewalttat mit drei teils schwer verletzten Personen abgespielt. Gaby Wertebach

Nach dem Familiendrama mit drei teils schwer verletzten Personen in Betzdorf-Bruche hat sich der Tatverdächtige am späten Samstagnachmittag der Polizei gestellt und widerstandslos festnehmen lassen. Damit endet eine gut eineinhalbtägige Fahndung.

Nach der Gewalttat am Freitagmorgen in Betzdorf-Bruche, bei der zwei Erwachsene und ein Mädchen teils schwer verletzt wurden, hat sich der dringend tatverdächtige 66-Jährige am Samstagnachmittag der Polizei gestellt und widerstandslos festnehmen lassen.







Artikel teilen

Artikel teilen