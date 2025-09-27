Polizei verhaftet 66-Jährigen
Tatverdächtiger stellt sich nach Bluttat in Betzdorf
An diesem Tatort in Betzdorf-Bruche hat sich am Freitagmorgen die Gewalttat mit drei teils schwer verletzten Personen abgespielt.
Gaby Wertebach

Nach dem Familiendrama mit drei teils schwer verletzten Personen in Betzdorf-Bruche hat sich der Tatverdächtige am späten Samstagnachmittag der Polizei gestellt und widerstandslos festnehmen lassen. Damit endet eine gut eineinhalbtägige Fahndung. 

Nach der Gewalttat am Freitagmorgen in Betzdorf-Bruche, bei der zwei Erwachsene und ein Mädchen teils schwer verletzt wurden, hat sich der dringend tatverdächtige 66-Jährige am Samstagnachmittag der Polizei gestellt und widerstandslos festnehmen lassen.

