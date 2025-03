Ein bunter Einblick in die vielfältige Welt der Tattoos und Piercings bekommen Neugierige und Fans der Bodymodifikation am 26. und 27. April erstmals in Betzdorf. Dann öffnet die Messe „TattooTattaa“ ihre Türen in der Betzdorfer Stadthalle.

Tattoos und Piercings sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und haben oftmals eine tiefe Bedeutung für viele Fans der Körperkunst. „Heutzutage hat fast jeder ein Tattoo, die Vorurteile sind zum Glück Geschichte“, sagt Birdal Acar, Messeveranstalter von „TattooTattaa“ und Geschäftsführer der Agentur Schick.media aus Koblenz. Laut ihm sei mittlerweile jeder vierte Deutsche tätowiert. Für viele sei die Tätowierung ein Ausdruck der Persönlichkeit, helfe mit Trauer und Verlust umzugehen oder einfach, bestimmte Sachen zu verarbeiten. „Es handelt sich hierbei um hochwertige Kunstwerke auf der Haut“, so Acar.

Nun haben Interessierte und Fans der Körperkunst die Gelegenheit, verschiedenen Künstlern – insgesamt 35 Ausstellern – aus ganz Deutschland, Italien, Niederlande und der Schweiz über die Schulter zu schauen und live bei der Entstehung der bunten oder schwarzgrauen Kunstwerke dabei zu sein. Auch ein Piercingstudio ist vertreten. Die Besonderheit: Vor Ort können sich Besucher ohne vorherige Terminvereinbarung tätowieren oder piercen lassen. Die Aussteller sind auf unterschiedliche Stilrichtungen spezialisiert, beispielsweise Realisitc, Colour, Old School, Neo-Traditional, Small oder Black & Grey. Die teilnehmenden Künstler (Artists) seien Profis in ihrem Gewerbe und werden mit höchsten Hygiene-Standards an ihren Plätzen arbeiten und über neuste Trends und Höhepunkte informieren.

i Insgesamt werden 35 Studios aus ganz Deutschland, Italien, Niederlande und der Schweiz in der Betzdorfer Stadthalle vertreten sein. Auch Künstler aus dem Westerwald sind dabei. Birdal Acar

Ebenso sind Studios aus dem Westerwald und aus Betzdorf vertreten. Beim Tattoo-Contest, der an beiden Tagen stattfindet, wird eine Jury die besten Werke in unterschiedlichen Kategorien (siehe Infokasten) bewerten. Voraussetzung hierfür ist, dass das Tattoo auf der Messe vollständig gestochen wird.

Es wird auch eine Händlermeile geben, hier bieten verschiedene Szeneshops Schmuck, Zubehör und Equipment sowie Kleidung und auch etliche Accessoires an. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rundet die Veranstaltung ab mit spannenden Highlights, Live-Musik und Show-Acts. Bei einer Fashion-Show werden einmalige farbenfrohe Kleidungsstücke, designt von Birdal Acar, für den guten Zweck für die Kinderkrebshilfe Gieleroth verlost. Ein Los kostet zwei Euro. Der prämierte Elvis-Imitator Guido Regenhard alias El Voice wird – passend zum 90. Geburtstag – den Elan und Spirit des King of Rock ’n’ Roll auf die Bühne bringen.

Für Besucher gibt es keine Altersbeschränkung, wie Acar auf Nachfrage unserer Zeitung betont. „Wir sind eine familienfreundliche Messe und bieten kein Bondage oder Sonstiges in der Richtung an“, sagt er. Für die kleinsten Besucher soll es Glitzertattoos geben.

Stadtbürgermeister Johannes Behner verspricht sich von der Veranstaltung ein überregionales Event mit Strahlkraft, das auch Besucher von weiter weg nach Betzdorf locken wird. Denn gerade den internationalen Ausstellern reisen ihre Kunden gerne mal zu einer Tattoomesse hinterher, wie Acar berichtet, der bereits im Jahr 2019 eine Tattoomesse in der Stadthalle Altenkirchen veranstaltet hat. Zudem würden die Hotellerie, Gastronomie und die Stadt an sich durch Aussteller und Besucher profitieren.

„Der Standort Westerwald war und ist für uns schon immer interessant gewesen. Es freut uns sehr, 2025 in Betzdorf mit unserem Format zu sein“, sagt Acar, der verbunden mit der Region ist.

Karl Kroliczek (MydearCaptain, Stadthallenmanagement) berichtet, dass seit Corona keine Messen mehr in der Stadthalle stattgefunden haben, deshalb blicke man bereits mit Vorfreude dem Event entgegen. Das Stadthallenteam wird Getränke und kleine Snacks bereitstellen.

Birdal Acar berichtet, dass bereits jetzt mehr als 400 Eintrittskarten im Vorverkauf bestellt wurden. Er rechnet etwa mit einer vierstelligen Besucherzahl. „Wir feiern in diesem Jahr unser zehnjähriges Konzept von TattooTattaa“, berichtet Acar, der schon 1999 in Koblenz eine Messe ausrichtete, dieses Jahr veranstaltet er neun solcher Messen deutschlandweit. Die größte Messe fand 2019 in Hannover statt – mit 15.000 Besuchern.

Tickets, Öffnungszeiten und Tattoo-Contest

Die Tattoomesse „TattooTattaa“ findet am Samstag, 26. April von 12 bis 22 Uhr in der Stadthalle in Betzdorf statt, am Sonntag läuft die Messe von 12 bis 20 Uhr. Im Online-Verkauf auf www.eventbrite.de gibt es Tickets zum 2-in-1-Deal für 15 Euro, an der Tageskasse kosten Tickets 15 Euro. Bis 14 Jahre ist der Eintritt für Kinder frei. Behinderte und Begleitpersonen müssen nichts zahlen. Der Tattoo-Contest mit den Kategorien Best of Small (maximal 4x4cm), Old School und Neo–Traditional beginnt am Samstag um 18 Uhr (Ende 19 Uhr), die Prämierung findet circa um 20 Uhr statt. Am Sonntag werden die besten Werke in den Kategorien Best of Black & Grey, Realistic und Colour bewertet. Start ist um 17 Uhr (Ende 18 Uhr), Prämierung um circa 19 Uhr. Täglicher Anmeldeschluss zum Tattoo-Contest ist 60 Minuten vor dem Beginn beim Moderator oder im Kassenbereich.