In Altenkirchener Stadthalle Tattoo-Convention für die ganze Familie geplant Annika Stock 17.02.2026, 17:00 Uhr

i Alisha, Torsten und Viola Hilbert (von links, stehend) freuen sich zusammen mit Tätowierer Aaron und Ramona Fischer, erste Vorsitzende der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten, auf die Tattoo-Convention mit Charity-Charakter. Marcel Krug

Eine Tattoo-Convention, die sich von der Masse abhebt, das planen Viola, Torsten und Alisha Hilbert vom Altenkirchener Tattoostudio „BelleandBeast.ink“ vom 25. bis 26. April. Das Event soll zugunsten der Kinderkrebshilfe Gieleroth stattfinden.

Vor acht Jahren fand zuletzt eine Tattoo-Convention in der Stadthalle Altenkirchen statt. Nun planen Viola, Torsten und Alisha Hilbert vom Altenkirchener Tattoostudio „BelleandBeast.ink“ dort ein Event, das sich von der Masse abheben soll. Am Samstag, 25.







