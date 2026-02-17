Eine Tattoo-Convention, die sich von der Masse abhebt, das planen Viola, Torsten und Alisha Hilbert vom Altenkirchener Tattoostudio „BelleandBeast.ink“ vom 25. bis 26. April. Das Event soll zugunsten der Kinderkrebshilfe Gieleroth stattfinden.
Vor acht Jahren fand zuletzt eine Tattoo-Convention in der Stadthalle Altenkirchen statt. Nun planen Viola, Torsten und Alisha Hilbert vom Altenkirchener Tattoostudio „BelleandBeast.ink“ dort ein Event, das sich von der Masse abheben soll. Am Samstag, 25.