Kritik an Verkehrssituation Talstraße in Mühlenthal wird verbotswidrig genutzt Rolf-Dieter Rötzel 04.05.2026, 15:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Helmut Rötzel appelliert an die Verkehrsteilnehmer das Verkehrszeichen 260 „Anlieger frei“ in der Talstraße zu respektieren. Rolf-Dieter Rötzel

Ausbau L267: Anwohner ärgert Verkehrschaos in der Straße in Breitscheidt. Die Durchfahrt ist nicht erlaubt, aber daran halten sich viele nicht und missachten das Gebot von „Anwohner frei“.

Infolge der Straßenbaumaßnahmen an der Landesstraße 267 (Auermühle/Pracht) hat sich in der Talstraße im Breitscheidter Ortsteil Mühlenthal das schon starke Verkehrsaufkommen nochmals erhöht. Und das, obwohl die enge Gemeindestraße für den Durchgangsverkehr gesperrt und nur für Anlieger frei ist.







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