Ausbau L267: Anwohner ärgert Verkehrschaos in der Straße in Breitscheidt. Die Durchfahrt ist nicht erlaubt, aber daran halten sich viele nicht und missachten das Gebot von „Anwohner frei“.
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Infolge der Straßenbaumaßnahmen an der Landesstraße 267 (Auermühle/Pracht) hat sich in der Talstraße im Breitscheidter Ortsteil Mühlenthal das schon starke Verkehrsaufkommen nochmals erhöht. Und das, obwohl die enge Gemeindestraße für den Durchgangsverkehr gesperrt und nur für Anlieger frei ist.