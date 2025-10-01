Spende ermöglicht neue Markise Tafelkunden müssen künftig nicht mehr im Regen stehen 01.10.2025, 18:30 Uhr

i Spendenübergabe mit Herz: Verantwortliche der Tafel freuen sich zusammen mit über die symbolische Scheckübergabe in Höhe von 4000 Euro der Sparkassenstiftung für die neue Markise im Eingangsbereich und auch über die neuen Kühlschränke, die durch 2500 Euro der Rotary Westerwald angeschaffen wurden. Annika Stock

Die Tafel versorgt Hunderte von Bedürftigen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld mit frischen Lebensmitteln. 43 Ehrenamtler stemmen das Angebot. Nun ermöglichen Spenden, dass die Arbeit der Ehrenamtler qualitativ weiter unterstützt wird.

Mit Herzblut helfen die Ehrenamtlichen der Altenkirchener Tafel denjenigen, denen es nicht so gut geht. Menschen mit einem geringen Einkommen sind auf das Angebot der Tafeln in Deutschland angewiesen und benötigen Lebensmittel – hierzu zählen Erwerbslose, Rentner, Alleinerziehende und Familien.







