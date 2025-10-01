Die Tafel versorgt Hunderte von Bedürftigen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld mit frischen Lebensmitteln. 43 Ehrenamtler stemmen das Angebot. Nun ermöglichen Spenden, dass die Arbeit der Ehrenamtler qualitativ weiter unterstützt wird.
Lesezeit 3 Minuten
Mit Herzblut helfen die Ehrenamtlichen der Altenkirchener Tafel denjenigen, denen es nicht so gut geht. Menschen mit einem geringen Einkommen sind auf das Angebot der Tafeln in Deutschland angewiesen und benötigen Lebensmittel – hierzu zählen Erwerbslose, Rentner, Alleinerziehende und Familien.