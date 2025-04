Besucher werden bei der Tafel stets aufmerksam behandelt. Brigitte Gerhard holt aus der Küche einen Kaffeebecher und Bruno Georg stellt ein Körbchen mit kleinen Schokoostereiern vor den Gast. Anlass des Gesprächs ist ein runder Geburtstag: Die Tafel in Betzdorf, im evangelischen Gemeindezentrum in der Gontermannstraße, wurde vor 20 Jahren, 2005, gegründet. Brigitte Gerhard ist wie Gustel Neuser und Renate von Kneten von Anfang an dabei. „Pfarrer Markus Aust hat damals zwei Häuser unter uns gewohnt und Reklame dafür gemacht“, erzählt die 74-Jährige, wie sie als Helferin zur Tafel gekommen und geblieben ist.

Die Tafel ist auf Initiative des damaligen evangelischen Pfarrers Aust gegründet worden. Am Anfang hieß sie „Warme Stube“, neben der Ausgabe von Lebensmitteln konnten die Gäste bis zur Pandemie auch zu Mittag essen. „Es waren damals in erster Linie Rentner“, erinnert sich Gerhard – ältere Menschen mit kleiner Rente, die nach dem Essen noch eine Tasse Kaffee und ein Teilchen für 20 Cent bekamen. Dass Klientel hat sich im Laufe der Jahre verändert, weniger Senioren mit schmalem Geldbeutel, sondern mehr Sozialhilfeempfänger und Flüchtlinge aus aller Welt, die vergangenen Jahre verstärkt aus Syrien und der Ukraine. Die Krisen der Welt spiegeln sich in der Tafel in Betzdorf wider.

i Die Lebensmittel bringen die Fahrer ins Gemeindezentrum. Dort kümmern sich die Ehrenamtlichen dann um den Aufbau der Tafel. Claudia Geimer

Zu der Einrichtung kommen Menschen, denen das Leben viele Schattenseiten beschert. Das wissen die aktuell 65 Helfer, in der großen Mehrzahl Frauen und 90 Prozent im Rentenalter. Warum jemand kommt, um für sich alleine oder – das ist eher die Regel – auch für die Familie Lebensmittel und Dinge des alltäglichen Bedarfs für kleines Geld abholt – spielt keine Rolle. „Sie sind Gäste“, sagt Gerhard. Ihr, den Helferinnen vor Ort und den Fahrern, die die Märkte abfahren, mache es Freude zu helfen. Zudem verbinde die einzelnen Helfergruppen ein Gemeinschaftsgefühl, Bekannt- und Freundschaften sind entstanden, erzählt die Betzdorferin vom starken Zusammenhalt des Tafelteams. Das kann der Leiter Bruno Georg nur bestätigen. „Personell hatten wir noch nie Sorgen“, sagt er und fügt hinzu, „es gibt eine hohe Bereitschaft, dieses Ehrenamt auszuüben und seine Freizeit zu opfern.“

Die Helfer sind in vier Gruppen eingeteilt, die sich in dem zweitägigen Dienst, dienstags (Vorbereitungen, Aufbau) und mittwochs (Ausgabe) wöchentlich abwechseln. „Die Gemeinschaft ist toll, ich habe auch schon Bekannte angeworben und es tut gut Menschen zu helfen“, freut sich Gerhard. Menschen helfen, das ist auch die Intention von Bruno Georg, der seit 13 Jahren dabei ist und nach dem Fortgang von Markus Aust seit bald zehn Jahren die Leitung übernommen hat. Der 76-Jährige kümmert sich um den Verwaltungskram, hält Kontakt zur evangelischen Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung und dem Landesverband der Tafel als Dachorganisation. Mit dabei, von Anfang an, ist auch die Caritas in Betzdorf, die sich um den Nachweis der Bedürftigkeit kümmert. Die Tafel ist ein Beispiel für eine gelungene Ökumene. Doch die Tafel steht auch für ein Versagen – so sieht es jedenfalls Leiter Georg.

i Bruno Georg engagiert sich seit 13 Jahren und hat vor gut zehn Jahren die Leitung der Betzdorfer Tafel übernommen. Claudia Geimer

„Eigentlich wäre der Staat verantwortlich, aus meiner Sicht, aber kann und will das alles nicht leisten“, sagt er. So reiht sich Betzdorf ein in die Phalanx der mittlerweile über 900 Tafeln in Deutschland. Vieles hat sich entwickelt: „Wir sind professionell geworden“, schmunzelt Gerhard bei einem Rundgang. Es gibt einen Kühlraum und Kühlwagen, gerade liefern die Fahrer die Ware und die voll beladenen Kisten und Körbe werden von den schon wartenden Helferinnen in Empfang genommen. Fortschritt bringt aber auch Probleme mit sich, wie Georg erzählt. Die Märkte kalkulieren besser, es bleiben weniger Lebensmittel übrig. „Das spüren wir als Tafel“, sagt der Leiter. Deswegen sind Lebensmittelspenden, auch von Privatleuten, Gastronomie, Geschäften oder sonstigen Firmen, willkommen und natürlich auch finanzielle Zuwendungen, um den Betrieb am Laufen zu halten. Denn überflüssig werden Tafeln wie die in Betzdorf, Wissen oder Altenkirchen, wohl nie.

Derzeit kommen um die 190 sogenannte Bedarfsgemeinschaften zur Betzdorfer Tafel – dahinter stehen Einzelpersonen und Familien „man rechnet im Schnitt mit 2,5 Personen“, erläutert Georg. Die Tafel hat sich als unerlässliche Hilfsorganisation längst etabliert und feste Strukturen bekommen. Dies könnte auch von der Politik, auf allen Ebenen, mehr Beachtung und Wahrnehmung finden, meint Georg. „Sie könnte den Tafeln mehr Aufmerksamkeit schenken und den Helfern auch mal Anerkennung zollen, nach dem Motto, das ist prima, das macht ihr gut“, findet der Leiter.

i Dienstags liefern die Fahrer mit dem Kühlwagen die gesammelten Lebensmittel ab. Die Tafel öffnet mittwochs. Claudia Geimer

Die Entstehungsgeschichte der Betzdorfer Tafel sei spannend gewesen, erzählt der Initiator Markus Aust am Telefon. Er ist Pfarrer in Gummersbach. Bei einem Ritual, einem morgendlichen Gebet, habe er einen Bibeltext mit der Ermunterung gelesen, auf Gott zu hören. „Und da habe ich das Gemeindezentrum vor mir gesehen, mit älteren Menschen und eine in mir Stimme sagte, kümmere dich um die Armen“, erzählt der Seelsorger. Dies habe er mit dem Presbyterium kommuniziert. Zunächst sei das Gremium irritiert gewesen – „doch dann hieß es, lass es uns probieren.“ So wurde die Idee geboren, ältere Menschen mit wenig Geld ins Gemeindezentrum zu einem Mittagessen einzuladen. Der Arbeitstitel lautete: „Warme Stube“ und auf einen Aufruf im Februar 2005 meldeten sich Freiwillige, um mitzuhelfen.

„Von Tafel wusste ich damals noch nichts“, erzählt Aust. Dem Initiator ging es ohnehin nicht nur um die warme Mahlzeit, sondern um Mitmenschlichkeit, um Seelsorge für Menschen am Rande der Gesellschaft. „Zuwendung, Begegnung, auch mit Gott, ein Raum für Gespräche, das war mir wichtig“, sagt er. Es gab einen Glaubensgesprächskreis, Gottesdienste mit dem Tafelchor Intakt und auch – ganz pragmatisch – eine Schuldnerberatung. Angebote, die über eine reine Tafel hinausgingen, sich aber nicht halten konnten. Das bedauert Aust, aber dennoch freut er sich natürlich, dass es „seine Warme Stube“ in anderer Form nach 20 Jahren immer noch in Betzdorf gibt. Und das sich gerade die Helfer wie eine „Tafelfamilie“ fühlen.