Geschenkausgabe fürs Fest Tafel Altenkirchen sorgt für Weihnachtswunder Annika Stock 20.12.2025, 08:55 Uhr

i Alles ist fein säuberlich sortiert für die Weihnachtsausgabe der Tafel Altenkirchen im Theodor-Maas-Haus in Altenkirchen. Viele Ehrenamtliche haben kräftig mit angepackt, um Lebensmittel, Kleidungsstücke, Spiele, Bücher und Drogerieartikel vorab für die Bedürftigen aufzustellen und nach Kategorie zu sortieren. Annika Stock

Wie geht es wohl Menschen, die nicht mal ihren Lebensunterhalt würdig bestreiten können zur Weihnachtszeit? Wahrscheinlich nicht gut. Für ein gutes Gefühl hat die Tafel Altenkirchen nun mit ihrer Geschenkeausgabe im Theodor-Maas-Haus gesorgt.

Immer mehr Menschen in Deutschland sind bedürftig. Dazu tragen die Inflation und die gestiegenen Lebenshaltungskosten bei. Wenn das Geld zum Leben nicht reicht, gibt es zum Glück Angebote wie das der Tafel Altenkirchen. Hier werden zwischen 350 und 400 Menschen mit Lebensmitteln bei der Ausgabe am Lindenweg 1 versorgt.







