Dreister Diebstahl Täter stehlen Werkzeuge von Feuerwehr Oberlahr Annika Stock 17.12.2025, 13:22 Uhr

i Unbekannte Täter sind ins Feuerwehrgerätehaus Oberlahr eingebrochen und haben diverse Akku-Werkzeuge gestohlen. Die Polizei Straßenhaus ermittelt. Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Aufregung bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberlahr: Unbekannte Täter haben gezielt das Feuerwehrgerätehaus in Bürdenbach angesteuert und diverse Akku-Werkzeuge gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Dreister Diebstahl bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberlahr: Unbekannte Täter haben diverse Akku-Werkzeuge gezielt aus dem Feuerwehrgerätehaus entwendet. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt die Polizeiinspektion Straßenhaus mit, dass diverse Akku-Scheren und -Spreizer zur Fahrzeugrettung von dem oder den Tätern gestohlen wurden.







