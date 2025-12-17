Täter stehlen Werkzeuge von Feuerwehr Oberlahr

Aufregung bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberlahr: Unbekannte Täter haben gezielt das Feuerwehrgerätehaus in Bürdenbach angesteuert und diverse Akku-Werkzeuge gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.
Dreister Diebstahl bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberlahr: Unbekannte Täter haben diverse Akku-Werkzeuge gezielt aus dem Feuerwehrgerätehaus entwendet. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt die Polizeiinspektion Straßenhaus mit, dass diverse Akku-Scheren und -Spreizer zur Fahrzeugrettung von dem oder den Tätern gestohlen wurden.