Pistolenschüsse, Falschgeld, Drohungen. Und das alles mitten in der Region Betzdorf-Kirchen. Es wäre keine Überraschung, wenn diese Verhandlung am Landgericht Koblenz in ein paar Jahren als Krimi-Thriller verfilmt würde. Angeklagt sind vier junge syrische Staatsbürger aus dem Oberkreis des Kreises Altenkirchen, drei von ihnen als Hauptangeklagte. Zwischen Sommer 2023 und Februar 2025 sollen sie als Teil einer Betrugsbande in mehreren Fällen andere in Deutschland lebende Araber nicht nur übers Ohr gehauen haben, sondern ihnen gegenüber teils auch gewaltig geworden sein.

Der Verhandlungssaal 102 ist mit Dutzenden von Juristen, Geschworenen, Gerichtsmitarbeitern, den Angeklagten, ihren Dolmetschern und Besuchern gefüllt, darunter offenbar zahlreiche Familienangehörige der Angeklagten. Aktuell sind sie 18, 19 und 25 Jahre alt. Während andere junge Männer sich auf den Start in Berufsleben vorbereiten, haben die Angeklagten schon fleißig Geld verdient. Allerdings offenbar nicht auf legale Weise, wie aus der langen Anklageschrift hervorgeht.

Mindestens 92.000 Euro Beute

Ihre Vorgehensweise folgte demnach demselben Muster. Sie lockten Geschädigte über soziale Medien an diverse Treffpunkte, vornehmlich öffentliche Plätze in Betzdorf, Kirchen oder Siegen. Bei Durchsuchungen in den Wohnungen der Angeklagten wurden insgesamt 124.050 Euro Falschgeld gefunden. Die Angeklagten sollen durch ihre Taten mindestens 92.000 Euro erlangt haben.

Dabei agierten Omar S., Khalil H., Yusuf A. und Hassan A. (Name der Angeklagten geändert) laut Anklage in verschiedenen Konstellationen mit weiteren Komplizen. Gelockt wurden die Geschädigten über diverse Aufrufe und Angebote in Sozialen Medien wie Tiktok oder Kleinanzeigen. „Geschädigt“ bedeutet hier allerdings nicht zwingend unschuldig, wie an dem mehrmals unterbrochenen Verhandlungstag immer wieder deutlich wird.

Statt Geld nur Papierschnipsel in Übergabeumschlag

Im Sommer 2023 kommt es der Staatsanwaltschaft zufolge zu einem Treffen am Bahnhof Kirchen zwischen dem gesondert Verfolgten Hassan A. und einem Geschädigten, der ihm eine Rolex im Wert von 16.000 Euro verkaufen will. Der Verkäufer steigt nach Aufforderung in ein Auto, in dem die drei Hauptangeklagten sitzen. Darin wird im zwar ein Umschlag übergeben, doch statt Geld befinden sich darin nur Papierschnipsel. Die Täter sind da schon auf und davon.

Ganz so glimpflich liefen die anderen von Staatsanwalt Linus Münzel vorgetragenen Betrugsversuche dann nicht immer ab. Im September wird Hassan A. von Geschädigten nach Kassel entführt. Zuvor trafen er und Omar S. sich mit seinen späteren Kidnappern in der Nähe des Betzdorfer Bahnhofs, um ihnen für 3000 Euro Falschgeld zu verkaufen. Während der Übergabe sprühte Omar S. den vermeintlichen Käufern unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht, entriss das Geld und floh, während Hassan A. vor Ort verblieb und nach Hessen entführt wurde.

Geschädigte nicht immer nur Opfer

Aber auch wer ausländisches Geld in Euro tauschen wollte, wurde von der Bande gerne „abgefertigt“, wie es in deren Jargon hieß. So werden im Juli 2024 laut Anklage Geschädigte, die aus England anreisten, über Facebook nach Betzdorf zum Mc-Donalds-Parksplatz gelockt. Zu diesem Zeitpunkt glauben sie noch, dass sie für 5000 Pfund in Euro umgetauscht bekommen. Laut Khalil H. handelt es sich hierbei um Falschgeld. Nach der Übergabe lief er direkt weg, um in ein in der Nähe parkendes Fluchtauto zu steigen, in dem sich zwei der anderen Angeklagten warten. Die Rechnung hatten sie ohne die Geschädigten gemacht. Die nehmen sofort die Verfolgung mit ihrem eigenen Fahrzeug auf. Das Auto der Bande baut dann zwar einen Unfall, doch die Insassen können fußläufig flüchten. Die übers Ohr Gehauenen haben in diesem Fall allerdings noch Glück, weil sie körperlich unversehrt bleiben.

Das kann offenbar ein Bochumer, der im Oktober 2024 Geschäfte mit der Bande tätigen will, nicht von sich behaupten. Will er ein Auto verkaufen oder Falschgeld „umtauschen“? Hier widersprechen sich Anklage und die Aussage von Khalil H. Als er nach der Übergabe mit 5000 Euro flüchten will, hält ihn der Geschädigte fest und sprüht ihm Pfefferspray ins Gesicht. Doch plötzlich stoßen drei bis vier weitere Täter hinzu, laut Staatsanwaltschaft bewaffnet mit Schlagstöcken. Unter ihnen soll sich auch Omar S. befinden. Ihr „Geschäftspartner“ geht zu Boden, nachdem auf ihn eingedroschen wurde. Die Bande kann in einem Auto flüchten.

Angeklagter soll Schuss in Kirchen abgefeuert haben

Im Dezember 2024 soll eine „Übergabe“ dann derart eskaliert sein, dass ein Pistolenschuss fiel. Mitten in Kirchen vor dem Krankenhaus in der Bahnhofsstraße. Khalil H. bestreitet diese Tat, wie seine Rechtsanwältin für ihn erklärt. Er soll laut Anklage derjenige gewesen sein, der den Schuss abfeuert. Zuvor soll er eine Übergabe durchführen, die nach dem „bewährten“ Schema abläuft: Das Bargeld wird aus der Hand gerissen. In diesem Fall sah sich Khalil H. aber offenbar dazu gezwungen, eine Schusswaffe aus der Jackentasche zu ziehen und Richtung des „Geschäftspartners“ zu feuern.

Seine – laut eigener Aussage – erste aktive Beteiligung, um sich zu bewähren, war für ihn im November 2023. Die Geschädigten wurden über ein Tiktok-Video zum Siegener Hauptbahnhof angelockt unter dem Vorwand, dass sie für 4500 Euro im Gegenzug 10.000 Euro erhalten. Doch statt den gesamten Betrag sind nur 50-Euro-Scheine und Papierschnipsel in einem Umschlag zu finden. Der Betrogene verfolgt die Täter später in ein Parkhaus. Wieder sind die Geschädigten mit Pfefferspray ausgerüstet. Wie sich Khalid H. im Zeugenstand erinnert, entreißt ihnen Hassan A. die Pfefferspray-Dosen und und sprüht damit um sich. Die Bandenmitglieder können Khalil H. zufolge zum Bahnhof flüchten, nachdem sie sich in einem Parkhaus versteckten, und von dort mit dem Zug zurück in den Kreis Altenkirchen fahren.

Will Angeklagter seinen Bruder schützen?

Doch wieso befindet sich ausgerechnet in diesem Zug auch der Bruder von Khalil H., der wie sich bei seiner Befragung herausstellt, auch schon ein halbes Jahr in einem türkischen Gefängnis verbracht hat und offenbar Schleuserschulden mit den „Geschäften“ zurückzahlen will? Und wieso lag im Parkhaus die Jacke seines Bruders? Wirkliche Aufklärung konnte oder wollte Khalid H. nicht liefern. Rechtsanwalt Christian O’Day kritisierte die Aussagen von H. dann auch als „völligen Unsinn“ und den Angeklagten als „gut präpariert“. Bei den kommenden bereits angesetzten Verhandlungsterminen wird es also noch um viele weitere offene Fragen gehen, die nur die Bandenmitglieder und deren Opfer beantworten können.