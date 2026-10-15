Abrissarbeiten in vollem Gange
Stück für Stück verschwindet das alte Wissener Rathaus
Mit dem Einsatz großer Maschinen geht der Abriss des alten Wissener Rathauses zügig voran. Um die Staubbildung möglichst gering
Mit dem Einsatz großer Maschinen geht der Abriss des alten Wissener Rathauses zügig voran. Um die Staubbildung möglichst gering zu halten, wird dabei viel gewässert. Im Hintergrund ist schon das neue Verwaltungsgebäude zu sehen.
Elmar Hering

Erst vor vier Monaten sind die Mitarbeiter der Wissener Verbandsgemeindeverwaltung in das neue Rathaus eingezogen. Jetzt können sie direkt nebenan einen Wandel beobachten, der neben Freude und Spannung vielleicht auch ein bisschen Wehmut hervorruft. 

Lesezeit 3 Minuten
Während draußen auf dem Bürgersteig mehr als eine Handvoll Rentner stoisch-wissend den Abrissbaggern bei der Arbeit zuschauen und zugleich ganze Kindergruppen staunend das nicht alltägliche Geschehen betrachten, macht sich drinnen im neuen Verwaltungsgebäude eine Spur Wehmut breit: Die Rede ist vom Abriss des ausgedienten Wissener Rathauses.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Altenkirchen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren