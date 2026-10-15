Abrissarbeiten in vollem Gange Stück für Stück verschwindet das alte Wissener Rathaus Elmar Hering 15.10.2026, 15:34 Uhr

i Mit dem Einsatz großer Maschinen geht der Abriss des alten Wissener Rathauses zügig voran. Um die Staubbildung möglichst gering zu halten, wird dabei viel gewässert. Im Hintergrund ist schon das neue Verwaltungsgebäude zu sehen. Elmar Hering

Erst vor vier Monaten sind die Mitarbeiter der Wissener Verbandsgemeindeverwaltung in das neue Rathaus eingezogen. Jetzt können sie direkt nebenan einen Wandel beobachten, der neben Freude und Spannung vielleicht auch ein bisschen Wehmut hervorruft.

Während draußen auf dem Bürgersteig mehr als eine Handvoll Rentner stoisch-wissend den Abrissbaggern bei der Arbeit zuschauen und zugleich ganze Kindergruppen staunend das nicht alltägliche Geschehen betrachten, macht sich drinnen im neuen Verwaltungsgebäude eine Spur Wehmut breit: Die Rede ist vom Abriss des ausgedienten Wissener Rathauses.







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