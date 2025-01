Problem behoben Stromausfall im Oberkreis (Update) 27.01.2025, 18:44 Uhr

i In den Orten Mudersbach, Brachbach und Kirchener Ortsteil Herkersdorf-Offhausen ist es am Montagabend zu einem Stromausfall gekommen. Aktuell arbeitet Eon an der Behebung des Problems. Daniel-D. Pirker

Zu einem Stromausfall ist es am Montagabend in den Orten Mudersbach und Brachbach sowie in Kirchen im Ortsteil Herkersdorf-Offhausen gekommen. Der Grund dafür ist noch nicht bekannt. Nach gut eineinhalb Stunden war der Strom wieder da.

In den Orten Mudersbach, Brachbach und dem Kirchener Ortsteil Herkersdorf-Offhausen ist es am Montagabend zu einem Stromausfall gekommen. Dieser hatte ungefähr eineinhalb Stunden angedauert, wie Steffen Kappes, Ortsbürgermeister in Brachbach, unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilt.

