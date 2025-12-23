Streit-Parteien demonstrieren in Kirchen Harmonie

Gute Nachrichten für die Eltern im Kreis Altenkirchen, im oberen Westerwald und darüber hinaus: Der kinderärztliche Notdienst wird in Kirchen fortgeführt. Worauf sich Krankenhaus-Träger und Kinderärzte geeinigt haben – und welche Fragen offenbleiben.
Lesezeit 2 Minuten
Kurz vor dem Weihnachtsfest gab es vor Kurzem für Eltern im Kreis Altenkirchen, im oberen Westerwald und darüber hinaus ein Wechselbad der Gefühle: Der kinderärztliche Notdienst im Klinikum Kirchen sollte zum Jahreswechsel geschlossen werden, so die Ankündigung des Vereins hinter dem Angebot „Kind“ (Kinderärztlicher Notdienst oberer Westerwald).