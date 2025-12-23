Kinderärztlicher Notdienst Streit-Parteien demonstrieren in Kirchen Harmonie Daniel-D. Pirker 23.12.2025, 19:00 Uhr

i Auch im kommenden Jahr werden die Kinderärzte des Vereins "Kind" den kinderärztlichen Notdienst in den Räumlichkeiten des Klinikums Kirchen anbieten. Über das Ergebnis der Verhandlungen freuen sich (von links): Daniel Grube, Verwaltungsdirektor des Krankenhauses, Josef Rosenbauer, Geschäftsführer des Klinikum-Trägers Diakonie in Südwestfalen sowie Andreas Brucherseifer als Vertreter von "Kind". Daniel-D. Pirker

Gute Nachrichten für die Eltern im Kreis Altenkirchen, im oberen Westerwald und darüber hinaus: Der kinderärztliche Notdienst wird in Kirchen fortgeführt. Worauf sich Krankenhaus-Träger und Kinderärzte geeinigt haben – und welche Fragen offenbleiben.

Kurz vor dem Weihnachtsfest gab es vor Kurzem für Eltern im Kreis Altenkirchen, im oberen Westerwald und darüber hinaus ein Wechselbad der Gefühle: Der kinderärztliche Notdienst im Klinikum Kirchen sollte zum Jahreswechsel geschlossen werden, so die Ankündigung des Vereins hinter dem Angebot „Kind“ (Kinderärztlicher Notdienst oberer Westerwald).







