Kinderärztlicher Notdienst
Streit-Parteien demonstrieren in Kirchen Harmonie
Auch im kommenden Jahr werden die Kinderärzte des Vereins "Kind" den kinderärztlichen Notdienst in den Räumlichkeiten des Klinikums Kirchen anbieten. Über das Ergebnis der Verhandlungen freuen sich (von links): Daniel Grube, Verwaltungsdirektor des Krankenhauses, Josef Rosenbauer, Geschäftsführer des Klinikum-Trägers Diakonie in Südwestfalen sowie Andreas Brucherseifer als Vertreter von "Kind".
Daniel-D. Pirker

Gute Nachrichten für die Eltern im Kreis Altenkirchen, im oberen Westerwald und darüber hinaus: Der kinderärztliche Notdienst wird in Kirchen fortgeführt. Worauf sich Krankenhaus-Träger und Kinderärzte geeinigt haben – und welche Fragen offenbleiben.

Kurz vor dem Weihnachtsfest gab es vor Kurzem für Eltern im Kreis Altenkirchen, im oberen Westerwald und darüber hinaus ein Wechselbad der Gefühle: Der kinderärztliche Notdienst im Klinikum Kirchen sollte zum Jahreswechsel geschlossen werden, so die Ankündigung des Vereins hinter dem Angebot „Kind“ (Kinderärztlicher Notdienst oberer Westerwald).

