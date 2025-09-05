Nachdem ein 19-Jähriger in einem Betzdorfer Sportgeschäft gestohlen hat, gerät er in Streit mit einer Personengruppe, pöbelt den Rettungsdienst an und tritt nach Polizisten. Dazu solidarisiert sich noch eine Menschenmenge gegen die Polizei.

i Die Betzdorfer Polizei musste am Donnerstag einen Randalierer bändigen. Marcus Führer. dpa picture-alliance

Die Polizeiakte eines 19-Jährigen wird nun um einige Einträge anwachsen. Ihm könnten nun Ladendiebstahl, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Last gelegt werden, mindestens. Wie die Polizei schreibt, kam es am Donnerstag im Laufe des Nachmittags gleich zu einer ganzen Reihe von Straftaten im Betzdorfer Innenstadtgebiet, bei denen „ein hinreichend polizeibekannter Heranwachsender die Hauptrolle spielte“. Gegen 17.46 Uhr forderte der Rettungsdienst Unterstützung bei der Polizei Betzdorf an. Ein junger Mann sei in der Decizer Straße verprügelt worden und randaliere nun im Rettungswagen. Hier stellte sich heraus, dass es sich um einen Mann handelte, der zuvor gegen 14.40 Uhr in einem Sportgeschäft in der Betzdorfer Innenstadt verschiede Kleidungsstücke entwendet hatte und mit der Beute flüchten konnte. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sind die Waren im Wert von 220 Euro vollständig sichergestellt und an das Geschäft zurückgegeben worden.

Doch wie hatte er sich Verletzungen zugezogen? Der Polizei zufolge ist der 19-Jährige nach dem Diebstahl in der Innenstadt auf eine fünfköpfige Personengruppe gestoßen und mit ihr in Streit geraten. In der Folge erhielt er einen Schlag ins Gesicht, worauf der Rettungsdienst alarmiert wurde. Doch den Rettungskräften gegenüber verhielt er sich verbal aggressiv und bestand unter anderem darauf, unangeschnallt transportiert zu werden. Als ihm dies verweigert wurde, wollte er sich plötzlich nicht mehr behandeln lassen. Den Rettungswagen verlassen wollte er jedoch auch nicht mehr. Stattdessen pöbelte er die ihm zur Hilfe geeilten Einsatzkräfte an. Als die hinzugerufenen Polizisten einer Polizeistreife die Beute sicherstellten, eskalierte die Stimmung gänzlich. Laut Meldung trat der 19-Jährige um sich und spuckte mit blutender Nase nach den Beamten. Er musste gefesselt werden. Ihm wurde zudem eine Spuckschutzhaube übergezogen.

Aus einer Streifenwagenbesatzung wurden vier

Doch damit war der Einsatz noch nicht beendet. In der Innenstadt hatte sich zwischenzeitlich eine größere Menschenansammlung von 20 bis 30 Personen um die Einsatzkräfte gebildet. Die Polizei schreibt, dass von ihr eine „deutliche Solidarisierung gegen den Polizeieinsatz ausging“. Es wurden Ausrufe wie „Polizeigewalt!“ lautstark skandiert. Relativ eng stand die Menschenansammlung um den Rettungswagen, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Weitere Funkstreifenbesatzungen mussten hinzugezogen werden. Wie die Polizei ergänzt, wuchs die Anzahl der involvierten Streifenwagenbesatzungen damit auf vier an. Von den Unterstützungskräften wurde die Menschenmenge zurückgedrängt, sodass der Randalierer zur Dienststelle verbracht werden konnte. Hier stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Medikamenten und THC stand. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige an seine Mutter übergeben. Bei dem Einsatz wurden durch Schläge und Tritte des 19-Jährigen zwei Polizeibeamte leicht verletzt.