Kommunale Abgaben Straßenbau zwingt Daaden zu höherer Beitragsgrenze Thomas Leurs 19.06.2026, 19:00 Uhr

i Vor zwei Jahren wurden 260 Meter der Straße "Im Hilgerseifen" in Daaden saniert. Kostenpunkt: 1,2 Millionen Euro. Das soll über die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge nun über mehrere Jahre gestreckt werden. Daniel-D. Pirker

Seit rund 20 Jahren gibt es wiederkehrende Ausbaubeiträge in Daaden. Diese waren bis 2022 auf 18 Cent pro Quadratmeter gedeckelt. Seitdem sind es 23 Cent. Und nun hat der Stadtrat beschlossen, sie auf 26 Cent zu erhöhen. Das sind die Gründe.

Der Stadtrat Daaden hat gemeinschaftlich die Deckelung für die Beitragssätze der wiederkehrenden Beiträge leicht erhöht. Von bislang 23 Cent auf nun 26 Cent pro Quadratmeter. Begründet wird das mit einer recht hohen Summe von rund 1,5 Millionen Euro an Beiträgen, die sich in den vergangenen Jahren angesammelt haben.







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