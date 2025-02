Aus dem RZ-Archiv Störrischer Eber macht Bauern zum Wettverlierer Anke Becker 05.02.2025, 12:00 Uhr

i Zum neuen Rektoratsverwalter im Kloster Marienthal wurde vor 50 Jahren Pfarrer Hohaus aus Leverkusen ernannt. Die Renovierung des alten Klostergebäudes hatte gute Fortschritte gemacht. Das barocke Gebäude glänzte in neuer Pracht. Anke Becker

Ein ungewöhnliches Schweine-Wettrennen wurde in Altenkirchen beobachtet, und der übergelaufene Stollen „Ohliger Zug“ überschwemmte die Straße zwischen Biersdorf und Daaden. Wir haben im Archiv geblättert und erinnern an Begebenheiten vor 50 Jahren.

Chefbauer Dieter Vogt vom Gut Honneroth in Altenkirchen löste eine Wette ein. In 20 Minuten wollte er seine 21 Schweine von einem Bohnenfeld in den warmen Stall treiben. Trotz zweier gefüllter Futtereimer folgten zunächst nur 13 Tiere seinem Aufruf, andere zerstreuten sich im nahen Wald.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen