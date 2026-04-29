Kreisfeuerwehrverband wird 50 Stimmung bei Rettern im Kreis Altenkirchen sehr gut Markus Eschenauer 29.04.2026, 12:00 Uhr

i Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Volker Hain, informierte am Jubiläumsabend über fünf Jahrzehnte und geplante Änderungen in der Zukunft. Gaby Wertebach

Warum lohnt es sich, in der Feuerwehr engagiert zu sein? Wie ist die Stimmung? Wo könnte die Politik mehr unterstützen? Wir haben anlässlich des 50. Geburtstags des Kreisfeuerwehrverbands Altenkirchen mit dem Vorsitzenden Volker Hain gesprochen.

Seit 50 Jahren setzt sich der Kreisfeuerwehrverband für die Belange der Retter im Kreis Altenkirchen ein. Dieses besondere Jubiläum wurde kürzlich gebührend gefeiert. Im Zuge dessen haben wir mit dem Vorsitzenden Volker Hain über die Situation im KFV gesprochen.







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