Hilfe für Intensivstation Stiftung spendet 7000 Euro für kranke Kinder Claudia Geimer 28.05.2026, 18:00 Uhr

i Bei einem Rundgang bekam die Delegation Einblicke in die Arbeit der Kinderinsel. Gottfried Frings. Stiftung

7000 Euro haben Gottfried und Anke Frings aus Steineroth an die Kinderinsel in Siegen, einer speziellen Intensivstation mit Wohncharakter, gespendet. Schon lange setzen sich die beiden mit ihrer Stiftung Ponte Chiara Stiftung für Hilfsbedürftige ein.

Die von dem Ehepaar Gottfried und Anke Frings aus Steineroth ins Leben gerufene Ponte Chiara Stiftung unterstützt die Kinderinsel in Siegen mit 7000 Euro. Der Vorstand der Stiftung, zu dem auch Joachim Brenner, Konrad Schwan, Eric Schnell und Eberhard Köhler gehören, informierte sich vor Ort über deren Arbeit.







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