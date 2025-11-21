Haushalt für 2026 beraten Steuerkraft ist eine starke Stütze der Stadt Wissen 21.11.2025, 15:00 Uhr

i Während beim Ausbau der Holschbacher Straße (K66) nur die Nebenanlagen zu Lasten der Stadt und der Bürger gehen, steht als nächste komplette Investitionsmaßnahme bereits die Straße "Am Steimel" ganz oben auf der Prioritätenliste. Elmar Hering

Etwas gelassener als noch vor zwölf Monaten kann die Stadt Wissen ins kommende Jahr schauen – und die Verantwortlichen wissen auch, wem das zu verdanken ist.

Für das kommende Jahr fällt der Stadt Wissen der Haushaltsausgleich wesentlich leichter als zuletzt. Das liegt zuvorderst an üppigen Gewerbesteuernachzahlungen, die 2025 von den ansässigen Betrieben und Unternehmen gezahlt wurden. Mehrheitlich empfiehlt der Hauptausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Soziales daher dem Stadtrat den Etatentwurf für 2026 zur Annahme.







