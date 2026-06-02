Kleinste Kita der VG „Sternschnuppe“ feiert in Fluterschen 50. Geburtstag Annika Stock 02.06.2026, 18:00 Uhr

i Claudia Baumann von der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld vom Fachbereich Soziales und Generationen (von links) und Einrichtungsleiterin Melanie Jafra laden zum Jubiläumsfest am 13. Juni in die Kita Fluterschen ein. Hier sind sie mit den Handpuppen Koch "Bodo" und der Lesepuppe "Lisa" zu sehen. Annika Stock

Partizipation, Kommunikation und soziale Werte stehen bei der Kita Fluterschen „Sternschnuppe“ im Mittelpunkt. Es ist die kleinste Kita in Trägerschaft der VG Altenkirchen-Flammersfeld – nun wird am 13. Juni das 50-jährige Bestehen gefeiert.

Die Freude in Fluterschen ist groß: Die Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ feiert am Samstag, 13. Juni, ihr 50-jähriges Bestehen. Dazu sind Freunde der Kita, Interessierte sowie Eltern und Familien herzlich von 13 bis 16 Uhr zum Jubiläumsfest eingeladen.







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