Partizipation, Kommunikation und soziale Werte stehen bei der Kita Fluterschen „Sternschnuppe“ im Mittelpunkt. Es ist die kleinste Kita in Trägerschaft der VG Altenkirchen-Flammersfeld – nun wird am 13. Juni das 50-jährige Bestehen gefeiert.
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Die Freude in Fluterschen ist groß: Die Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ feiert am Samstag, 13. Juni, ihr 50-jähriges Bestehen. Dazu sind Freunde der Kita, Interessierte sowie Eltern und Familien herzlich von 13 bis 16 Uhr zum Jubiläumsfest eingeladen.