Ein Gedicht auswendig lernen und vortragen zu müssen, das gehört für viele Menschen zu den fürchterlichsten Erlebnissen ihrer Schülerjahre. Die Erinnerung an den schutzlosen Auftritt vor der feixenden Klasse und – im Falle des Misslingens – die Verkündigung der schlechten Note ist häufig unvergessen und führt nicht selten dazu, dass Lyrik für immer aus der eigenen Biografie verbannt bleibt. Es sei denn, man begegnet Oliver Steller.

Dieser nämlich hat es sich zur Aufgabe gemacht, erlesener Dichtung ein neues Gewand zu schneidern. Das tut er nicht nur mit dem größten Respekt vor den Schöpfern jener Wortkunst, sondern auch mit einer Freude und Leichtigkeit, die ihresgleichen sucht. Einen Einblick in sein Schaffen gab der Rezitator und Musiker nun im Rahmen der 24. Westerwälder Literaturtage mit seinem aktuellen Programm „Balladen – Das Gedicht plus“. Und es wurde ein Abend, der überraschte, begeisterte und auf ganzer Länge mit allen schulischen Qualen versöhnte.

Steller huldigt Lyrikerinnen

Steller nahm die Zuschauer im ausverkauften Neiterser Kino „Wied Scala“ mit auf eine hochinteressante Reise durch die Historie der Ballade – einer Lyrikform mit jahrhundertealter Tradition, die sich dem Leben mit all seinen Facetten verschreibt und (wie Steller schmunzelnd zu bedenken gab) nicht selten einen tragischen Ausgang mit einem oder mehreren Toten nimmt. Passend zu diesem heiter erzählten Exkurs hatte er sich ein Bündel mit exzellent ausgewählten Beispielen geschnürt, angefangen von den beiden verliebten, verzweifelten und letztlich ertrunkenen „Königskindern“ über Goethes „Erlkönig“, Schillers „Handschuh“ und Adalbert von Chamissos elsässische Sage „Das Riesenspielzeug“ bis hin zu Christian Morgensterns „Werwolf“ und Bertholt Brechts „Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration“.

Ein Höhepunkt der Deklamierkunst war ganz sicher die Interpretation der „Wahlesel“ von Heinrich Heine (eine perfide komponierte Ballade mit erschreckender politischer Aktualität), aber auch der Liebesode „Der Trauernde und die Elfen“, einem Werk der hochbegabten, bereits mit 26 Jahren verstorbenen Dichterin Karoline von Günderrode. Einer der Beiträge, mit denen Steller allen Lyrikerinnen huldigte, deren Genialität zeitlebens nie gewürdigt wurde. Steller umschmeichelte in seiner Balladenauswahl jede einzelne Silbe, kostete Wort um Wort genüsslich aus und schlüpfte bei Bedarf auch elegant in verschiedene Rollen.

i In der Pause und nach der Veranstaltung signierte Oliver Steller im Foyer der "Wied Scala" gerne seinen aktuellen Band mit eigenen Fotos und Balladentexten - ein handgemachtes Werk, in das viel Herzblut geflossen ist. Julia Hilgeroth-Buchner

Und dann sein Gitarrenspiel: Wer davon ausgegangen war, dass es sich bei diesem Programm um „Gedichtvertonungen“ handele, der lernte bald, dass Steller sein Instrument – das er übrigens überragend beherrscht – und seinen Gesang pointiert einsetzt. Mal geräuschhaft, mal rockig, mal bluesig, verlieh die Gitarre manchen Balladen das gewisse Etwas, war aber nicht unabkömmlich. Im Gegenteil, Steller deklamierte viele Texte unbegleitet und mit der unwiderstehlichen Präsenz und Gestik eines großen Bühnenschauspielers. Dabei verzichtete er auf „Netz und doppelten Boden“, sprich: Er rezitierte sämtliche Balladen der fast zweistündigen Veranstaltung auswendig.

Die Besucher hingen an seinen Lippen – kein Sonntagskrimi hätte fesselnder sein können als die teils schaurigen, teils umwerfend komischen, aber immer meisterhaft gereimten Erzählungen aus längst vergangenen Tagen. Kurz, Oliver Steller verzauberte sein Publikum mit ungekünstelter, von wahrer Leidenschaft geprägter Authentizität. Noch dazu erwies er sich als unglaublich netter, verschmitzter Typ, der sein Publikum nicht auf Abstand hielt.

Herr von Ribbeck grüßte zum Finale

Deshalb ging auch ein belustigtes Raunen durch den Saal, als Steller zum Finale aufrief – dem gemeinsamen „Aufsagen“ des Theodor Fontanes-Klassikers „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“. Ein Geniestreich, der für viel Gelächter und tosenden Applaus sorgte. Katharina Roßbach, Programmleiterin der Literaturtage, dankte Oliver Steller schließlich für den wundervollen Abend – und damit sprach sie allen, die dabei waren, aus dem Herzen.