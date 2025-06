Das hätte einen weit schlimmeren Verlauf nehmen können. Am Montagnachmittag soll ein Junge mit einer Steinschleuder auf ein Auto geschossen haben, das auf der L267 in Kettenhausen in Richtung Heupelzen unterwegs war. Die Ortsgemeinde Kettenhausen ist Teil der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen. Bei dem Auto handelt es sich laut Polizeimeldung um einen blauen Citroen. Was war passiert? Wie aus dem Pressetext der Polizei hervorgeht, hatten sich zwei Kinder am linken Fahrbahnrand befunden, offensichtlich Jungs im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren. Diese und die folgenden Informationen stammen von dem geschädigten Fahrer des angeschossenen Autos, wie unsere Zeitung auf Nachfrage von der Polizeiinspektion Altenkirchen erfährt.

Laut Pressetext waren beide Jungs mit Fahrrädern unterwegs. Während der Vorbeifahrt hat einer von ihnen schließlich mit einer Steinschleuder auf das vorbeifahrende Fahrzeug geschossen. Die Polizei Altenkirchen ergänzt unserer Zeitung gegenüber, dass einer der Radkästen getroffen wurde. Im Pressetext ist von einem entstandenen Sachschaden die Rede. Weiter heißt es, dass die beiden Jungs in Richtung Kettenhausen davonfuhren.

Geschoss bislang noch nicht aufgefunden

Beide Jungs trugen kurze Hosen und T-Shirts. Der Nutzer der Steinschleuder trug eine Kappe, seine Begleitung hatte blonde Haare. Das Geschoss konnte bislang nicht gefunden werden, wie die Polizei Altenkirchen unserer Zeitung gegenüber ergänzt. Die verantwortlichen Kinder beziehungsweise ihre Eltern werden, gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sollte es Zeugen geben, die den Vorfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich ebenfalls mit der Polizei in Altenkirchen unter der Nummer Tel. 02681/9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.