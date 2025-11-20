Zwei Kreisrekorde geknackt Steineroth würdigt Leichtathtletik-Ass Luzia Schwan Gaby Wertebach 20.11.2025, 09:00 Uhr

i Zum Abschluss gab es on Ortsbürgermeister Theo Brenner (Bildmitte) Geschenke, sowohl für die Leichtathletin Luzia Schwan als auch für den Trainer Klaus Willwacher. Gaby Wertebach

Kugelstoßen, Diskuswerfen, Weitsprung, Sprint: Luzia Schwan ist in vielen Disziplinen der Leichtathletik daheim. Daheim in Steineroth erfuhr die 17-Jährige Sportlerin jetzt eine besondere Ehrung.

Die 17-jährige Luzia Schwan aus Steineroth ist Athletin der DJK Betzdorf. Sie nahm an zahlreichen Wettkämpfen und Meisterschaften in verschiedensten Disziplinen auf Kreis-, Landes- und sogar Bundesebene teil. Ein Grund für Bürgermeister Theo Brenner, im Bürgerhaus in Steineroth am Dienstagabend eine kleine Feierstunde zu initiieren, an der Freunde und Familie wie auch Luzias Trainer Klaus Willwacher aus Daaden teilnahmen.







