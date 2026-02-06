ÖPNV im Kreis Altenkirchen
Steigt der Kreis beim 5,50-Euro-Bustagesticket ein?
Der Busbahnhof in Altenkirchen. Wird man auch von hier künftig für einen Tagespreis von 5,50 Euro den Öffentlichen Personennahve
Der Busbahnhof in Altenkirchen. Wird man auch von hier künftig für einen Tagespreis von 5,50 Euro den Öffentlichen Personennahverkehr kreisweit nutzen können?
Markus Kratzer

FDP, FWG und CDU im Kreis sind sich einig: Die Nutzung der Busse im AK-Land soll finanziell attraktiver werden. Doch welche Chancen hat ein 5,50-Euro-Tagesticket? Wir sprachen mit dem „Verkehrsminister“ im Kreis Altenkirchen.

Die Friesenhagenerin steigt in den Bus, um nach Flammersfeld zu kommen. Der Horhausener nutzt den ÖPNV, um nach Herdorf zu gelangen. Bislang kostet die einfache Strecke auf der Basis des gültigen Tarifsystems, das sich an Waben orientiert, hier jeweils 16,20 Euro.

