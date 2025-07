Am kommenden Wochenende locken wieder die Heimattage Kirchen mit einem vielfältigen Programm ins Heimatmuseum. Doch ob es eine weitere Auflage geben wird, steht in den Sternen. Wieso?

Die Heimattage um das Otto-Pfeifer-Museum gehören seit Langem fest in den Veranstaltungskalender der Stadt Kirchen. Am kommenden Samstag und Sonntag öffnet der Heimatverein erneut die Pforten in der Lindenstraße. Wieder wird einiges geboten. Vielleicht zum letzten Mal? Denn, das machen der Vorsitzende des Heimatvereins Hubertus Hensel und sein Stellvertreter, Johannes Pfeifer, bei einem Pressegespräch zur bevorstehenden Traditionsveranstaltung eindringlich deutlich: Sollte sich bis zum Frühling kein Nachfolger für Hensel gefunden haben und weitere sich abzeichnende personelle Lücken im Vorstand geschlossen werden, stehen die Heimattage auf der Kippe – und perspektivisch der Verein dahinter. Wenn dieses Worst-Case-Szenario eintreten sollte, würde damit auch der Abschied des stellvertretenden Vorsitzenden Pfeifer einhergehen. „Dann bin ich aus raus“, kündigt er an.

Dass der fast 70-jährige Vorsitzende Hensel nach dann einem Viertel Jahrhundert im Amt nicht mehr als Chef des seit 1984 bestehenden Vereins antreten wird, steht fest. „Nach 25 Jahren wird es mehr als Zeit, dass jemand nachrückt“, sagt der pensionierte Berufsschullehrer. Aber was, wenn kein Nachfolger gefunden wird? „Dann kann es sein, dass das in diesem Jahr der letzte Heimattag wird.“

Hensel weiter an Bord – aber nicht als Vorsitzender

Gleichzeitig betont er immer wieder wie sein Mitstreiter Pfeifer, der die 70 schon seit sechs Jahren überschritten hat: Tatsächlich wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für die Staffelübergabe. Denn „komplett raus“ wäre Hensel eben nicht. Gerne würde er als Schriftführer weitermachen, eine Funktion, die er genauso wie die Geschäftsführertätigkeiten seit geraumer Zeit zusätzlich übernommen hat. Noch kann er also – dann von der zweiten Reihe aus – für einen glatten Übergang sorgen.

Als wesentlichen Grund, in die zweite Reihe zu treten, nennt Hensel, den Wunsch, die Organisation der Heimattage abzugeben. „Das habe ich meiner Frau versprochen. Wir haben ein Wohnmobil und würden dann auch gerne mal flexibel unterwegs sein.“ Und das ist so nicht möglich. Die Vorbereitungen der Heimattage, die lange vor den eigentlichen Terminen beginnen, gehören fest zum Jahresprogramm von Hensel und reduzieren folglich die Chancen auf spontane Reisen. Seinen persönlichen Zeitaufwand schätzt er allein auf etwa 100 Stunden, die er jährlich für die Organisation aufwenden muss.

Aktive immer älter

Der gesamte Verein steht vor einem personellen Wendepunkt. Stolze 320 Mitglieder zählt er. Allerdings: „Vielleicht sind es zehn oder 15, die jünger sind als 60 Jahre.“ Das ist bei einer Durchsicht der Mitgliederliste aufgefallen, wo gecheckt wurde, wer denn theoretisch für einen Vorstandsposten infrage kommt. Den Altersdurchschnitt schätzen Hensel und Pfeifer auf etwa 70 Jahre. Die zahlenmäßig stark vertretene Babyboomer-Generation, der die beiden angehören, „wachse nun durch“, beschreibt der Vorsitzende diese Entwicklung. Und das hat wiederum Auswirkungen bei den Vorbereitungen der Heimattage, nicht zu vergessen beim Auf- und Abbau. Etwa 50 Helfer werden Hensel und Pfeifer zufolge jedes Jahr benötigt. Und von einem idealen Personalschlüssel ist man da noch weit entfernt, wie ebenfalls im Gespräch deutlich wird.

Helfer gesucht

In diesem Jahr sei es noch problematischer als zuvor gewesen, eine Helfermannschaft zusammenzubekommen, berichtet Hensel. Dadurch erhöht sich wiederum die Arbeitsbelastung für diejenigen, die anpacken. Ohne die Unterstützung des Freizeitsportvereins Kirchen, des Wehbacher Karnevalsvereins und des Klickervereins, deren Mitglieder etwa am Zapfhahn unterstützen, „sähe es schon ganz anders aus“, stellt Hensel heraus. Auch bei den örtlichen Parteien habe man um Helfer gebeten – allerdings vergeblich, wie Pfeifer berichtet. Hensel ergänzt, dass auch die politischen Gruppen an Nachwuchsmangel litten. Hinzu kommt aus seiner Sicht ein grundsätzliches mögliches Hindernis: die Urlaubszeit. „Vielleicht könnte ein Nachfolger noch mal darüber nachdenken, ob er einen besseren Termin findet.“

Das bieten die Heimattage in diesem Jahr

Die Heimattage in Kirchen finden am Samstag, 12. Juli und Sonntag, 13. Juli, im und um das Heimatmuseum statt. Den Auftakt macht am Samstagabend die Band „Hörgerät“ (in reduzierter Besetzung) um 20 Uhr (Einlass: 18 Uhr). Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse. Der Sonntag startet um 12 Uhr mit dem Frühshoppen, der musikalisch vom Musikverein Kirchen begleitet wird. Im Anschluss legt DJ Hansi auf. Der auf den Plakaten angekündigte MGV Liederkranz kann aufgrund von Personalengpässen in der Urlaubszeit nicht auftreten.Daneben gibt es eine Sonderausstellung zur Geschichte der Eisenbahn in Kirchen und Umgebung. Achim Heinz vom Bergbaumuseum Sassenroth veranstaltet eine „Stein-Olympiade“. Und der Verein „Ein Siegerländer Tal“ stellt seine Arbeit vor: die montanindustrielle Vergangenheit des Siegerlandes erlebbar zu machen, speziell der Ausgrabungsstätte Gerhardsseifen. Außerdem steht für die kleinen Gäste wieder das Spielmobil der Jugendpflege bereit.