Nach Polizeieinsatz Stegskopf wird zivil gesichert – Bundeswehr außen vor Michael Fenstermacher 10.04.2026, 06:00 Uhr

i Auf dem Gelände des Lagers Stegskopf kam es am Ostermontag zu einem Polizeieinsatz. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Nach einem Polizeieinsatz wegen Hausfriedensbruchs am Lager Stegskopf wird deutlicher, in welchem Status sich das Gelände derzeit befindet: Es ist weder ein frei zugänglicher „Lost Place“ noch ein aktiver Bundeswehrstandort.

Das Lager Stegskopf wird derzeit weder militärisch noch zivil genutzt. Um einen „Lost Place“, der aufgegeben wurde und in Vergessenheit geraten ist, handelt es sich bei dem Areal aber keineswegs. Das mussten am Ostermontag zwei Männer erfahren, die das Lager ohne Berechtigung erkunden wollten und gegen die nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt wird.







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