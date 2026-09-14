Steffen Schroeder entführt ins berauschende Berlin der Goldenen Zwanziger und erweckt die legendäre Tänzerin Anita Berber neu. Eine Lesung über Glamour, Exzess und die schmerzhafte Seite einer Ikone.
Lesezeit 2 Minuten
Sie war eine Schönheit, eine ebenso gefeierte wie skandalumwitterte Ikone und eine Kämpferin für die Selbstbestimmung: Die Tänzerin und Schauspielerin Anita Berber verkörperte die „wilden Zwanziger“ wie kaum eine andere Künstlerin. Genug biografischer Stoff, um dieser Ausnahmeerscheinung ein Denkmal zu setzen.