Lesung in Altenkirchen Steffen Schroeders Hommage an die Tänzerin Anita Berber Julia Hilgeroth-Buchner 14.09.2026, 12:15 Uhr

i Entspannte Atmosphäre: Die Lesung mit Steffen Schroeder enthielt auch freie Erzählteile, in denen die Besucher weitere interessante biografische Details über das schillernde Lebensumfeld der Tänzerin Anita Berber erfuhren. Julia Hilgeroth-Buchner

Steffen Schroeder entführt ins berauschende Berlin der Goldenen Zwanziger und erweckt die legendäre Tänzerin Anita Berber neu. Eine Lesung über Glamour, Exzess und die schmerzhafte Seite einer Ikone.

Sie war eine Schönheit, eine ebenso gefeierte wie skandalumwitterte Ikone und eine Kämpferin für die Selbstbestimmung: Die Tänzerin und Schauspielerin Anita Berber verkörperte die „wilden Zwanziger“ wie kaum eine andere Künstlerin. Genug biografischer Stoff, um dieser Ausnahmeerscheinung ein Denkmal zu setzen.







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