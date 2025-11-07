Impfung wird empfohlen Staupe bei Waschbären: Gefahr für Hunde im Westerwald 07.11.2025, 12:00 Uhr

i In der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf wurde bei mehreren Waschbären der auch für Hunde hochansteckende Erreger Staupe festgestellt. Die VG-Verwaltung rät Hundehalter zur Impfung ihrer Tiere. Paul Zinken. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf rät Hundebesitzern zur Impfung gegen Staupe. Der für Hunde hoch ansteckende Erreger wurde in den vergangenen Wochen im VG-Gebiet bei einem toten Waschbären nachgewiesen. Auch wird zur Leinenpflicht geraten.

Der Erreger der Staupe ist in den vergangenen Wochen bei einem verendeten Waschbären im Gebiet der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf entdeckt worden. Das bestätigt die VG-Verwaltung unserer Zeitung auf Anfrage. Der Erreger sei nach durchgeführten Begutachtungen des gefundenen Tieres durch das Landesuntersuchungsamt identifiziert worden, heißt es in einer Pressemitteilung der VG auf deren Homepage.







