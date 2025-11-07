Staupe bei Waschbären: Gefahr für Hunde im Westerwald

Die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf rät Hundebesitzern zur Impfung gegen Staupe. Der für Hunde hoch ansteckende Erreger wurde in den vergangenen Wochen im VG-Gebiet bei einem toten Waschbären nachgewiesen. Auch wird zur Leinenpflicht geraten.
Lesezeit 1 Minute
Der Erreger der Staupe ist in den vergangenen Wochen bei einem verendeten Waschbären im Gebiet der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf entdeckt worden. Das bestätigt die VG-Verwaltung unserer Zeitung auf Anfrage. Der Erreger sei nach durchgeführten Begutachtungen des gefundenen Tieres durch das Landesuntersuchungsamt identifiziert worden, heißt es in einer Pressemitteilung der VG auf deren Homepage.