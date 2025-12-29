Weihnachtliche Hingucker Staunend auf dem Friesenhagener Krippenweg unterwegs Gaby Wertebach 29.12.2025, 12:35 Uhr

i Die Besucher schauen sich die Kunstwerke genau an. Manch einer greift eine Idee auf. Gaby Wertebach

Zur christlichen Weihnacht gehört seit Jahrhunderten auch die Darstellung der biblischen Geschichte in Krippenform. Gleich dutzendfach bewegen – im doppelten Wortsinn – sie nun wieder die Menschen in Friesenhagen.

Er ist ein absoluter Höhepunkt, der Krippenwanderweg in Friesenhagen – noch bis zum 30. Januar lädt er bereits zum dritten Mal dazu ein, sich auf eine besondere Botschaft von Weihnachten einzulassen. Eröffnet wurde der Weg traditionell am Heiligen Abend mit einer Krippenfeier in der St.







