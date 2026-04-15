Lkw-Verkehr an Erddeponie Staub und Lärm belasten Anwohner in Wissen-Schönstein Elmar Hering 15.04.2026, 10:48 Uhr

i Viele Schönsteiner Bürger ärgern sich über die Emissionen, die von der nahen Erddeponie beziehungsweise deren Zufahrt ausgehen. André Kraft

Nicht ohne Grund gelten in der Nähe von Wohngebieten und Kindertagesstätten strenge Vorschriften, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu schützen. Schönsteiner Bürger machen jedoch auf eine reale Diskrepanz aufmerksam.

Auf den ersten Blick befindet sich das Baugebiet „Auf den Weiden“ am Rande des Wissener Stadtteils Schönstein in beneidenswerter Lage. Doch es gibt einen Störfaktor: die Zu- und Ausfahrt einer Erddeponie. Seit Langem ärgern sich die Anlieger über Schmutz, Staub und Lärm.







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