Nicht ohne Grund gelten in der Nähe von Wohngebieten und Kindertagesstätten strenge Vorschriften, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu schützen. Schönsteiner Bürger machen jedoch auf eine reale Diskrepanz aufmerksam.
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Auf den ersten Blick befindet sich das Baugebiet „Auf den Weiden“ am Rande des Wissener Stadtteils Schönstein in beneidenswerter Lage. Doch es gibt einen Störfaktor: die Zu- und Ausfahrt einer Erddeponie. Seit Langem ärgern sich die Anlieger über Schmutz, Staub und Lärm.