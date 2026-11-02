Offizieller Spatenstich Start für neues Gewerbegebiet in Malberg Thomas Leurs 02.11.2026, 16:00 Uhr

i Mit dem Spatenstich geht es nun los für das Gewerbegebiet in Malberg. Dabei gewesen sind unter anderem Thomas Pilawa, Gebrüder Schmidt (2. von links), Michael Becher (Wirtschaftsförderer VG Betzdorf Gebhardshain, 3. von links), Erol und Cahit Kaya (SBK Stahlbau GmbH, 4. und 5. von links), Joachim Brenner (Bürgermeister VG Betzdorf-Gebhardshain, 5. von rechts) und Malbergs Ortsbürgermeister Albert Hüsch (4. von rechts). Thomas Leurs

Am Montagmorgen hat der Bau der Zufahrtsstraße in das Gewerbegebiet in Malberg mit einem symbolischen Spatenstich begonnen. Bereits im Jahr 2002 hatte die Ortsgemeinde Malberg die ersten Weichen gestellt. Ein Großteil der Fläche ist schon verkauft.

Bei leicht nieselndem Wetter haben Malbergs Ortsbürgermeister Albert Hüsch und Joachim Brenner, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebhardshain, mit weiteren Vertretern der VG und der Ortsgemeinde sowie Investoren mit einem Spatenstich den Startschuss für das neue Gewerbegebiet auf der Steineberger Höhe gegeben.







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