Am Montagmorgen hat der Bau der Zufahrtsstraße in das Gewerbegebiet in Malberg mit einem symbolischen Spatenstich begonnen. Bereits im Jahr 2002 hatte die Ortsgemeinde Malberg die ersten Weichen gestellt. Ein Großteil der Fläche ist schon verkauft.
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Bei leicht nieselndem Wetter haben Malbergs Ortsbürgermeister Albert Hüsch und Joachim Brenner, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebhardshain, mit weiteren Vertretern der VG und der Ortsgemeinde sowie Investoren mit einem Spatenstich den Startschuss für das neue Gewerbegebiet auf der Steineberger Höhe gegeben.