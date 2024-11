An das Starkregenereignis am 7. Mai im vergangenen Jahr können sich die Anwohner in den Straßen Hofgarten und Kronenburger Weg in Daaden noch gut erinnern. Eigentlich liegen die Straßen in einem höheren Bereich und wären an sich nicht so stark betroffen. Doch die Wassermassen waren damals so dramatisch, dass die Feuerwehr die Anwohner evakuierte. Seitdem herrscht bei den Menschen Angst davor, dass sich so etwas wiederholen könnte. Sie üben Druck auf die Verbandsgemeinde und die Stadt aus, endlich etwas zu tun. In der jüngsten Daadener Stadtratssitzung machten sie ihrem Ärger abermals Luft.