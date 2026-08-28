Naturwunder 2026 Stand jetzt würde es für den Druidenstein nicht reichen Johannes Mario Löhr 28.08.2026, 14:00 Uhr

i Der erhabene Druidenstein könnte zum Naturwunder des Jahres 2026 gewählt werden. Markus Müller

Der Druidenstein könnte zum Naturwunder des Jahres gewählt werden, wenn die Region durch fleißiges Abstimmen mitspielt. Stand jetzt würde es mit Blick auf die Stimmen nicht reichen für den Felsen. Doch bis Ende September kann noch abgestimmt werden.

Der Druidenstein könnte zum Naturwunder des Jahres 2026 gewählt werden. Der erhabene Basaltfelsen war vom Westerwaldverein für den von der Heinz-Sielmann-Stiftung und dem Deutschen Wanderverband gemeinsam getragenen Wettbewerb zum Naturwunder des Jahres 2026 vorgeschlagen worden – und hat es dort tatsächlich unter die neun Finalisten geschafft.







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