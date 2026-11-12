Demokratie stärken Stammtisch in Niederfischbach zeigt NS-Film „Jud Süß“ Claudia Geimer 12.11.2026, 18:00 Uhr

i Politische Bildungsarbeit: Das Orga-Team des Föschber Stamtischs: Marita Wäschenbach, Pauline Braas und Sabine Otterbach (von links) informierten über die Aufführung des NS-Propagandafilms "Jud Süß". Claudia Geimer

Der Föschber Stammtisch zeigt den NS-Propagandafilm „Jud Süß“ – mit Einführung und anschließender Diskussion. Mit Bildungsangeboten und lokalen Projekten wollen die Initiatorinnen die Demokratie vor Ort stärken.

„Jud Süß“ gehört zu den schlimmsten Propagandafilmen, die die Nationalsozialisten im Dritten Reich unter das Volk gebracht haben. Wer sich dieses Machwerk einmal in voller Länge anschauen möchte, hat am Donnerstag, 19. November, 18 Uhr, im Pfarrzentrum in Niederfischbach, zu Füßen des Siegerländer Doms, die Gelegenheit dazu.







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