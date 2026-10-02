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Stadtrat stärkt Aktionskreis Altenkirchen den Rücken
Der Stadtrat Altenkirchen hat über den Mitgliedsbeitrag der Stadt für die Mitgliedschaft im Aktionskreis Altenkirchen beraten.
Der Stadtrat Altenkirchen hat über den Mitgliedsbeitrag der Stadt für die Mitgliedschaft im Aktionskreis Altenkirchen beraten.
Boris Roessler/picture alliance/dpa

Der Mitgliedsbeitrag im Aktionskreis Altenkirchen war Thema in der jüngsten Stadtratssitzung. Dabei sendete die Kommunalpolitik ein „starkes Signal“ an den Aktionskreis, wie Stadtchef Ralf Lindenpütz bei der Sitzung betonte. Hier lesen Sie Weiteres.

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Der Stadtrat Altenkirchen hat in seiner Sitzung über den Mitgliedsbeitrag für den Aktionskreis Altenkirchen beraten. Hintergrund ist, dass in den Jahren 2014 und 2015 Abstimmungen zwischen der Kreisstadt Altenkirchen und dem Aktionskreis stattfanden bezüglich der Anschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung (Bahnhofstraße) und den Kosten für das Auf-und Abhängen der Beleuchtung, wie es in der Beschlussvorlage heißt.
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