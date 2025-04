Gemeinschaft leben und die Sorgen vergessen – das verspricht das Altenkirchener Stadtfest, das am Samstag, 3. Mai und Sonntag 4. Mai in die Kreisstadt lockt. Hier können sich die Besucher auf zwei Tage voller Musik, Begegnung und Genuss freuen.

Etwas umgeplant wurde aufgrund der Geschehnisse in Magdeburg und München, so wird die „Regionalmeile“ dieses Jahr an der Quengelstraße aus Sicherheitsgründen (unter anderem Straßensperrung) stattfinden und nicht in der Bahnhofstraße. Der Unikum Regionalladen ist dennoch dabei. „Ein Gefühl von Sicherheit muss gegeben sein“, findet Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz. Citymanagerin Anna Laux betont, dass man in einem sehr guten Austausch mit Polizei und Ordnungsamt sei. „Wir tun alles dafür, dass sich die Leute sicher fühlen“, sagt sie. Auf der „Regionalmeile“ bieten regionale Produzenten verschiedene Produkte an.

i Das Blasorchester Mehrbachtal begleitet den Festauftakt am Samstag musikalisch. CMS Congress Media Service

Das Stadtfest wird am Samstag um 11 Uhr mit dem offiziellen Fassanstich eröffnet, musikalisch begleitet vom Blasorchester Mehrbachtal. Danach geht es direkt los mit dem abwechslungsreichen und kostenlosem Programm – so treten auf der Open-Air-Bühne am Schlossplatz zahlreiche Live-Musik-Acts auf, die das Wochenende über für gute Stimmung sorgen. Auch Tanzgruppen präsentieren ihr Können.

Für die Unterhaltung der kleinen Gäste ist ebenfalls gesorgt: Ein großer Kinderspielbereich steht an beiden Tagen auf dem Marktplatz bereit und bietet jede Menge Spaß und Abwechslung.

Zahlreiche Marktstände und Aktionen laden zum Bummeln, Verweilen und Entdecken ein. Für den kleinen oder großen Hunger gibt es regionale Spezialitäten bis hin zu internationalen Köstlichkeiten.

Citymanagerin steht für Anregungen und Feedback bereit

Eine neue Erfahrung wird das Event für Citymanagerin Anna Laux sein, es ist das erste Stadtfest, das sie an drei Tagen begleitet. Denn am Freitag, 2. Mai, beginnt um 15 Uhr bereits die dreitägige Kirmes auf dem Mühlengassen-Parkplatz. Laux wird vor Ort gerne für einen direkten Austausch mit Händlern und Besuchern da sein, um Feedback und Anregungen für das Stadtfest zu sammeln. Ziel sei es, Menschen zusammen zu bringen und die Gemeinschaft zu stärken, wie Laux betont.

Parkplätze gibt es bei der Kreisverwaltung, in der Innenstadt sowie an der Bahnhofstraße. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf folgende Sperrungen einrichten: Neben der Fußgängerzone ist die Durchfahrt der Quengelstraße von Samstag ab 7 Uhr bis Sonntag circa 20 Uhr gesperrt. Es ist eine innerörtliche sowie eine weiträumige Umleitung (Umgehungsstraße) ausgeschildert.

i Die Showtanzgruppe In Motion ist ebenfalls beim Stadtfest Altenkirchen dabei. CMS Congress Media Service

Jeder, der Lust hat, kann am Sonntag ab 10.30 Uhr für das Bürgerfrühstück auf dem Marktplatz an den bereitgestellten Tischen Platz nehmen. Hier kann man seinen eigenen Frühstückskorb mitbringen und kostenlosen Fairtrade-Kaffee genießen – schließlich ist Altenkirchen als Fairtrade-Stadt zertifiziert. Der verkaufsoffene Sonntag rundet das Wochenende ab. Shoppen ist von 13 bis 18 Uhr in den Geschäften der Fußgängerzone möglich. Am Sonntag findet ein Fahrradflohmarkt in der Siegenerstraße statt.

Marktzeiten und Programmpunkte

Die Marktzeiten sind am Samstag von 11 bis 24 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. DieKirmes am Freitag läuft von 15 bis 24 Uhr. Showeinlagen am Samstag: Blasorchester Mehrbachtal (11 Uhr), Pure Fitness-Kurse (13.30 Uhr), Mad Memories – Rock, Pop Coverban d (14.30 Uhr), Swinging Fusion – Big Band (17.30 Uhr), Sport Freunde Lauter – Tribute to „Sportfeunde Stiller“ (19.15 Uhr) und Sir Williams (22 Uhr). Sonntag: Hot Pepper Jazz Band (11 Uhr), In Motion Showtanzgruppe (13.30 Uhr), Showeinlagen vom CVJM American Sportclub (14 Uhr, Minis, Peewees, Juniors), Showtanzgruppen KG Altenkirchen (14.30 Uhr), Dancepoint Ingelbach (15 Uhr), Pure Fitness Kurse (15.30 Uhr), Höösch – Kölsche Musik (16.30 Uhr). Veranstalter ist die Stadt Altenkirchen in Zusammenarbeit mit MS Veranstaltungen (Eitorf). Weitere Infos: www.stadtfest-altenkirchen.de ann