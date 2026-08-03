Einzelhandel in Altenkirchen Stadtchef Lindenpütz: „Q’damm Center“ schafft Potenzial Annika Stock 03.08.2026, 16:00 Uhr

i Das „Q’damm Center“ ist seit Oktober 2025 für die Besucher in Altenkirchen geöffnet. Zuletzt gab es Kritik seitens der Einzelhändler in der Wilhelmstraße, dass die Zuwegung und Beschilderung zur Innenstadt noch nicht fertiggestellt ist. Annika Stock

Nach Kritik von Händlern aus der Fußgängerzone in Altenkirchen äußert sich nun auf Nachfrage Altenkirchens Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz zur Situation am „Q’damm Center“. Es geht um die noch nicht fertige Zuwegung und das Thema Laufkundschaft.

Die Innenstädte und der Einzelhandel sind im Wandel. Auch in der Kreisstadt Altenkirchen macht sich die Situation zunehmend bemerkbar. Unsere Reporterin hat mit ein paar Einzelhändlern und Dienstleistern zur Situation in der Wilhelmstraße gesprochen. Hierbei wurde von Cordia Heck und Petra Schwarzbach vom Modehaus Koch sowie von Ulrike Kroppach (Weingut) Kritik an der Stadt und am Citymanagement geübt.







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