Schützenfest Betzdorf
Stadtchef Behner will Vereinsbeteiligung ausbauen
Stadtbürgermeister Johannes Behner zeigt sich sehr zufrieden über den Verlauf des Betzdorfer Schützenfestes.
Stadtbürgermeister Johannes Behner zeigt sich sehr zufrieden über den Verlauf des Betzdorfer Schützenfestes.
Daniel-D. Pirker

Das Schützenfest in Betzdorf ist mit der ein oder anderen Neuerung gestartet. Zudem sind so viele Schausteller dabei wie seit Längerem nicht. Stadtbürgermeister Behner zieht ein positives Fazit des Wochenendes und blickt in die Zukunft.

Lesezeit 2 Minuten
Am Montagnachmittag ging das Betzdorfer Schützenfest in den Endspurt. Der gemütliche Spätschoppen mündete in den stimmungsvollen Auftritt der „Schilehrer aus dem Stubaital“.Stadtbürgermeister Johannes Behner zeigt sich unserer Zeitung gegenüber sehr erfreut über den Verlauf der vergangenen Tage.
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