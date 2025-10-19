Diskussion in Altenkirchen Stadtbürgermeister will keine AfD in Landjugendakademie 19.10.2025, 12:00 Uhr

i Die Landjugendakademie in Altenkirchen soll veräußert werden. Dass die AfD als potenzieller Käufer im Gespräch sein soll, stimmt Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz nachdenklich. "Wir wollen an diesem Ort kein rechtsextremes Gedankengut", sagt er. Julia Hilgeroth-Buchner

Hat die AfD ein Auge auf die Landjugendakademie in Altenkirchen geworfen? Entsprechende Gerüchte um einen Erwerb der zum Verkauf stehenden Immobilie durch die Partei wollen in der Kreisstadt nicht verstummen. Wir sprachen mit dem Stadtbürgermeister.

Was ist dran am Altenkirchener Stadtgespräch, die AfD wolle die Immobilie kaufen, die die Evangelische Akademie für Land und Jugend beherbergt? Gerüchte über den potenziellen Interessenten wollen in der Kreisstadt nicht verstummen. „Ich habe durch den Pressebericht davon erfahren“, sagt Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz im Telefonat mit unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen