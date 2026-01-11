Jubiläum in Wissen Stadt- und Feuerwehrkapelle brilliert seit 125 Jahren Thomas Hoffmann 11.01.2026, 08:00 Uhr

i Viel Geschichte und ein Blick in die Zukunft: Ralf Kohlhaas, Bernhard Köhler, Alexandra Reifenrath und Dirigent Christoph Becker erzählten von der Historie und Gegenwart der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. Thomas Hoffmann

Sie hatte ihre Anfänge noch im Kaiserreich und sorgt inzwischen seit 125 Jahren für musikalische Unterhaltung auf höchstem Niveau. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Grund genug für einen Rückblick.

125 Jahre Musik für das ehemalige Dorf und die heutige Stadt Wissen – das und noch viel mehr feiert in diesem Jahr die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. Im Jahre 1901 gegründet, sorgten schon vor 125 Jahren die Musiker für Stimmung in dem Ort an der Sieg.







