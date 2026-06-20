Mauden und Weitefeld haben es bereits, die Stadt Daaden will es jetzt auch in Angriff nehmen: ein Baumkataster. Das hat vor allem versicherungstechnische Gründe, wie Stadtbürgermeister Walter Strunk in der jüngsten Stadtratssitzung erklärt.
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Wie viele Bäume in der Stadt Daaden stehen und in welchem Zustand sie sind, darüber schwebt bislang ein großes Fragezeichen. Relevant wird es aber, wenn die Bäume – etwa durch morsche Äste – zu einer Gefahrenquelle werden. Denn der Stadt unterliegt die Verkehrssicherungspflicht, und dazu zählen auch die Bäume an den Straßen.