Morsch oder kerngesund? Stadt Daaden nimmt Baumbestand in den Blick Thomas Leurs 20.06.2026, 10:00 Uhr

i Wie steht es um die Bäume in der Stadt Daaden? Das soll mittels der Erstellung eines Baumkatasters ermittelt werden. Thomas Leurs

Mauden und Weitefeld haben es bereits, die Stadt Daaden will es jetzt auch in Angriff nehmen: ein Baumkataster. Das hat vor allem versicherungstechnische Gründe, wie Stadtbürgermeister Walter Strunk in der jüngsten Stadtratssitzung erklärt.

Wie viele Bäume in der Stadt Daaden stehen und in welchem Zustand sie sind, darüber schwebt bislang ein großes Fragezeichen. Relevant wird es aber, wenn die Bäume – etwa durch morsche Äste – zu einer Gefahrenquelle werden. Denn der Stadt unterliegt die Verkehrssicherungspflicht, und dazu zählen auch die Bäume an den Straßen.







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