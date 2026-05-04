Nach Pagnia-Insolvenz Stadt Betzdorf warnt vor strukturellen Folgen Thomas Leurs 04.05.2026, 18:00 Uhr

i Das Möbelhaus Pagnia gehört zu den größten Traditionsunternehmen in Betzdorf. Thomas Leurs

Die Nachricht über die Pagnia-Insolvenz hat die Region schockiert. Handelt es sich dabei doch um ein langjähriges Traditionsunternehmen, das weit über Betzdorf hinaus bekannt ist.

Gut zwei Wochen ist es nun her, dass das Insolvenzverfahren des traditionsreichen Möbelunternehmens Pagnia mit seinem Hauptsitz in der Kölner Straße in Betzdorf bekannt geworden ist. Das sorgt auch für Besorgnis im Rathaus in Betzdorf.„Die Insolvenz eines traditionsreichen Unternehmens wie Pagnia nehmen wir sehr ernst“, antworten Johannes Behner, Stadtbürgermeister von Betzdorf, und Joachim Brenner, Bürgermeister der Verbandsgemeinde ...







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